Cote d'Ivoire: La nouvelle licence obligatoire pour les spectacles fait polémique

En Côte d'Ivoire, organiser un concert, un festival ou tout autre spectacle est désormais soumis à une nouvelle règle. Toute personne physique ou morale devra être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle délivrée par le ministère de la Culture. Présentée par les autorités comme un moyen de professionnalisation et d'assainissement du secteur, cette réforme soulève déjà des interrogations, notamment sur son coût qui peut atteindre 10 millions de francs CFA (environ 15 000 euros) selon les catégories.

Cela fait seulement deux ans que Marcel s'est lancé dans l'organisation de spectacles. Jusqu'ici, il fonctionnait avec des budgets modestes. Mais avec la nouvelle réglementation, il devra désormais obtenir une licence d'entrepreneur de spectacle, valable trois ans et verser une caution. Un investissement qu'il juge hors de portée.

« Les évènements qu'on organise atteignent très souvent, 150 à 200 personnes. Et là pour l'organisation, on ne passe pas la barre des deux millions. Qu'est-ce qu'on gagne comme bénéfice derrière pour pouvoir assumer tout ça ? », s'interroge-t-il.

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La réforme concerne les producteurs, les diffuseurs et les exploitants de salles. Pour Aziz Adad, secrétaire général de l'Association des producteurs professionnels de spectacles de Côte d'Ivoire, cette licence était devenue indispensable pour mieux structurer un secteur longtemps marqué par l'informel. « C'était un véritable fourre-tout. Tout le monde pouvait venir mener cette activité. Il fallait préserver cette corporation afin que nous soyons crédibles et sérieux auprès des institutions et des banques surtout. Et donc viendra ceux qui ont des garanties et qui pourront donc offrir le meilleur qui soit au public », assure ce dernier.

Renforcer la crédibilité

Pour les nouveaux entrants, le ministère de la Culture recommande une période d'apprentissage auprès de professionnels déjà titulaires d'une licence. Une manière, selon Elvis Adjaffi, directeur des Affaires juridiques, d'acquérir de l'expérience avant de se lancer. L'objectif, explique-t-il, est avant tout de renforcer la crédibilité de l'ensemble de la filière.

« Le spectacle vivant connaît un véritable essor. Il faut donc professionnaliser ce secteur. Il s'agit de protéger ceux qui exercent cette activité, mais aussi le public, qui doit savoir qui organise un spectacle et vers qui se tourner en cas de problème », explique-t-il.

La réforme entrera en vigueur à la mi-octobre. Passé ce délai, les organisateurs de spectacles qui exerceront sans licence risqueront des sanctions, dont des amendes allant de 3 à 5 millions de FCFA (d'environ 4 500 à 7 600 euros).