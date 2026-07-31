Angola: Jiu-jitsu - Un responsable sportif encourage la sélection angolaise à décrocher des médailles au mondial

Luanda — Le directeur national des sports, Matos Cardoso, a exhorté jeudi à Luanda l'équipe nationale de jiu-jitsu à représenter le pays avec dévouement et à viser des médailles lors des Championnats du monde de jiu-jitsu, qui se dérouleront du 1er au 9 août à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis.

S'adressant à la presse à l'issue de la cérémonie officielle de remise du drapeau national, au cours de laquelle il représentait le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, M. Cardoso a demandé aux athlètes de concourir avec honneur, dignité et fair-play afin d'obtenir de bons résultats.

Il a exprimé sa satisfaction quant aux résultats récents dans les sports individuels, qu'il considère comme un axe prioritaire pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD), sans pour autant minimiser les performances des sports collectifs, qui ont également accompli des exploits notables.

Le directeur national des sports a affirmé croire au potentiel des athlètes ; la plupart d'entre eux sont jeunes et possèdent un solide palmarès dans les compétitions traditionnelles à travers le continent africain.

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Le président de la Fédération angolaise de jiu-jitsu, Luís John, a réitéré que l'objectif principal est de remporter le plus grand nombre de médailles possible. Il s'agit de faire mieux que la 45e place obtenue lors de la dernière édition en France (2024), qui réunissait environ 85 concurrents, ainsi que d'améliorer le classement mondial actuel de l'équipe (40e place).

Malgré une période de préparation courte, le responsable de la fédération a assuré que la préparation technique avait été solide, s'appuyant sur un programme intensif garantissant que les athlètes sont prêts pour la compétition mondiale.

Luís John a désigné les Émirats arabes unis, pays hôte, ainsi que le Brésil, le Kazakhstan, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Thaïlande et la Russie, comme les principaux rivaux et favoris pour remporter le titre mondial.

Il s'agit de la quatrième participation de l'Angola à cette compétition, après les éditions 2021 et 2022 (organisées aux Émirats arabes unis) et l'édition 2024 en France.

La délégation angolaise, conduite par Luís John, part aujourd'hui. Elle est composée de deux entraîneurs, d'un physiothérapeute et de 17 athlètes : 10 spécialistes du jiu-jitsu brésilien (Ne-Waza) et 7 de la discipline traditionnelle (fighting).

L'équipe angolaise comprend les athlètes Hinelton Bombo William Tavares (-52 kg), Kayron Cardoso, Sandra Cardoso, Erik Benon, Lussano António, Alonso de Almeida, Hélio Caio, Heliane Caio et Joselaide Fragoso.

Le groupe est complété par les combattants Domingos Chitumba, Sivi François, Benino Kinanga, Hermenegildo Bismarke, Pedro Mafuta, Nzuzi Matiantima et Mimona Flávio.