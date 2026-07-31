Angola: Le ministère du Tourisme se dote d'un nouveau statut organique

Luanda — Le ministère du Tourisme (MINTUR) s'est doté d'un nouveau statut organique, entré en vigueur mercredi, afin de renforcer les capacités institutionnelles du secteur et de créer les conditions propices à la valorisation du potentiel touristique national.

Ce nouveau document a été approuvé le même jour lors de la 6e session ordinaire du Conseil des ministres, dirigée par le président de la République, João Lourenço.

Selon le ministère, cette réforme stratégique vise à transformer le potentiel touristique en opportunités concrètes d'investissement, de création d'emplois et de développement économique durable.

Le MINTUR précise que cette réforme marque une évolution par rapport à la situation actuelle, qui passe par une phase initiale axée sur la promotion extérieure de l'Angola comme destination touristique à travers la marque « Visit Angola - The Rhythm of Life », pour une approche désormais orientée vers l'attraction des investissements, la création des infrastructures touristiques, la gestion de concessions et le développement de produits touristiques compétitifs.

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Par cette mesure, le ministère du Tourisme renforce ses capacités techniques et opérationnelles pour répondre aux nouveaux besoins du secteur, grâce à la création de la Direction nationale de l'économie des concessions touristiques (DNECT), une unité spécialisée chargée de structurer, de suivre et de dynamiser les opportunités d'investissement touristique.

Ainsi, le secteur pourra s'impliquer davantage dans la gestion des concessions touristiques, en réduisant les obstacles institutionnels, en accélérant la mise en oeuvre des projets de structuration et en veillant à ce que l'Angola développe des destinations touristiques intégrées et compétitives, conformes aux normes internationales.

La modification des statuts prévoit également l'adaptation de la direction politique du ministère du Tourisme aux nouvelles responsabilités stratégiques du secteur, avec la création d'un poste de secrétaire d'État adjoint chargé de la gestion des actifs et des concessions touristiques.

Cette mesure vise à renforcer la coordination institutionnelle dans les relations avec les investisseurs, les concessionnaires et les entités publiques impliquées dans le développement du tourisme national.

Selon le MINTUR, cette réforme marque un changement de paradigme dans la gouvernance du tourisme en Angola, le tourisme n'étant plus seulement perçu comme un secteur de promotion des destinations, mais comme une industrie stratégique pour l'investissement, la création d'actifs, la valorisation du patrimoine national et une croissance économique durable.

Ainsi s'ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance du tourisme, axée sur la construction d'une économie compétitive capable d'attirer les investissements privés, l'intégration du pays aux chaînes de valeur touristiques internationales et la transformation de son potentiel en un moteur de diversification économique nationale.