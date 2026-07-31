Angola: Handball - Petro de Luanda conserve son titre national féminin

Luanda — Le Petro de Luanda a été sacré champion national de handball féminin (seniors) ce jeudi, en battant le Primeiro de Agosto sur le score de 29-24 lors de la dernière journée de la compétition, disputée au Pavillon de la Cidadela, à Luanda.

À la mi-temps, l'équipe du Petro menait déjà 16-12, confirmant en seconde période sa supériorité et s'assurant ainsi le 27e titre national de son histoire.

La phase décisive du championnat a opposé quatre équipes dans un format de championnat aller simple (toutes les équipes se rencontrant une fois).

Le Petro de Luanda a terminé la compétition invaincu, enchaînant les victoires face à l'Electro Clube do Lobito, à la Casa do Pessoal do Porto do Lobito et, lors de l'a finale, face au Primeiro de Agosto.

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La joueuse du Petro de Luanda, Vilma Nenganga, a été élue meilleure joueuse (MVP) de la finale. Elle a également décroché le titre de meilleure marqueuse du match, avec 15 buts inscrits.

Dans le match pour la troisième place, la Casa do Pessoal do Porto do Lobito s'est imposée face à l'Electro Clube do Lobito sur le score de 20-19.

Classement final:

1. Petro de Luanda

2. Primeiro de Agosto

3. Casa do Pessoal do Porto do Lobito

4. Electro Clube do Lobito

5. Sporting de Luanda

6. Bravos do Maquis

7. Benga FC

8. 4 de Junho.