Soudan: Le pays participe à la fondation d'une coalition maritime de défense multinationale

Le Soudan a participé hier, à côté de 14 pays, regroupant l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie et le Pakistan, parmi d'autres, à la fondation d'une coalition maritime de défense multinationale, dans le cadre d'un pas à caractère stratégique qui dépasse la dimension militaire directe, visant à renforcer une approche régionale de la sécurité régionale dans laquelle les pays de la région assument la responsabilité de protéger leur sécurité collective et leurs voies maritimes vitales, sans dépendre de puissances extérieures.

Pour le Soudan, cette participation s'inscrit dans le cadre de sa position géopolitique en tant que pays doté d'un long littoral sur la mer Rouge, et reflète son engagement à contribuer à la protection de la liberté de navigation et à la sécurité du commerce international, ainsi qu'à soutenir la stabilité dans les voies maritimes du détroit de Bab Al-Mandab, de la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui sont importantes tant pour l'économie régionale que pour l'économie mondiale. Elle reflète également l'orientation du Soudan vers une approche stratégique de la côte soudanaise de la mer Rouge comme l'un des piliers d'une vision intégrée de développement et de sécurité.

Cette initiative constitue est un pas important vers le renforcement d'un cadre sécuritaire régional institutionnalisé, basé sur le partenariat, le partage des responsabilités, l'égalité et la construction de capacités collectives pour faire face aux menaces transfrontalières, contribuant ainsi à soutenir la stabilité régionale et à protéger les intérêts communs des États concernés face aux ambitions expansionnistes et colonialistes dans la région.