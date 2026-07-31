Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté rencontre le Secrétaire Exécutif de l'IGAD

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Khartoum la délégation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), conduite par le secrétaire exécutif de l'Autorité , Dr Workneh Gebeyehu, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a souligné que sa visite à Khartoum s'inscrivait dans le cadre de consultations avec le leadership Soudanais et de l'échange de points de vue et d'idées sur les moyens susceptibles de réaliser une paix durable au Soudan, exprimant sa profonde sympathie envers toutes les personnes qui ont perdu la vie pendant la guerre.

Il a dit que le Soudan est l'un des pays fondateurs de l'IGAD et l'un de ses membres les plus importants, soulignant sa place historique en tant que pont reliant les mondes arabe et africain, ainsi que son rôle humanitaire qui est resté pendant des décennies un refuge pour des millions de réfugiés des pays voisins.

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Il a ajouté que la délégation s'est informée, au cours de sa visite, l'ampleur de la destruction ayant affecté la capitale Khartoum, renouvelant la condamnation par l'IGAD de toutes les violations des droits de l'homme commises à El-Fashir et dans d'autres régions affectées par la guerre.

Le chef de la délégation a salué l'extraordinaire résilience dont fait preuve le peuple soudanais, disant que la délégation avait constaté à Port-Soudan un fort esprit patriotique et une grande détermination à surmonter les conséquences de la guerre et à construire un avenir meilleur.

Il a souligné que la mission de l'IGAD représente à soutenir les Soudanais et non à leur imposer des solutions, affirmant que la paix ne pourrait être instaurée qu'à l'intérieur du Soudan et sous les mains des Soudanais eux-mêmes.

Il a ajouté : « Les penseurs et les dirigeants politiques soudanais sont les plus capables pour façonner l'avenir de leur pays et réaliser la paix, tandis que le rôle de l'IGAD se limite à faciliter et à soutenir tout effort national contribuant à mettre fin à la guerre. »

Le chef de la délégation a affirmé la disposition de l'IGAD à soutenir toutes les initiatives et tous les efforts menés par le président du Conseil de souveraineté transitoire, le lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, et le gouvernement du Soudan pour réaliser la paix et la stabilité, tout en exprimant sa appréciation de l'engagement du président du Conseil de souveraineté pour l'option de la paix.

Il a affirmé que l'organisation continuerait à oeuvrer sur place avec le gouvernement soudanais pour soutenir les démarches à instaurer la paix durable et compréhensive dans le pays.