Soudan: Le Premier Ministre accueille le Secrétaire Exécutif de l'IGAD

Le Premier ministre, professeur Kamel Idris, a reçu aujourd'hui à Khartoum le secrétaire exécutif de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Dr Workneh Gebeyehu, et la délégation qui l'accompagnait, en présence du représentant spécial du Premier ministre, Dr Al-Hussein Al-Khalifa Al-Sedeq Al-Hafyan.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire exécutif de l'IGAD a exprimé sa joie de se rendre au Soudan et de rencontrer le Premier ministre, après la première rencontre en janvier dernier lors de sa visite en République de Djibouti et de sa rencontre avec le Président de l'IGAD, Ismail Omer Guelleh, précisant que cette rencontre a marqué le véritable début du processus de retour la qualité de membre du Soudan au sein de l'IGAD et le tournant majeur dans le progrès des relations entre le Soudan et l'Autorité .

Le secrétaire exécutif a indiqué que l'IGAD est une organisation régionale regroupant les pays de la région, dont sa création a été dictée par les circonstances, et depuis sa création, elle a commencé à traiter toutes les questions qui concernent la région dans l'ensemble des domaines politiques, économiques et de développement, exprimant à cet égard leur plaisir de voir le Soudan revenir fortement dans cette organisation.

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Le secrétaire exécutif de l'IGAD a dit que la paix au Soudan représentait la paix de toute la région, précisant que la question de la paix est vitale et nécessaire, en affirmant le souci de l'Autorité d'instaurer la paix au Soudan à travers ces pas qu'elle a entrepris lors de cette visite et avant celle-ci des discussions et dans la relation entre le Soudan et l'Autorité.

Dr Workneh Gebeyehu, s'est déclaré satisfait d'entamer le dialogue et la consultation sur toutes les questions relatives à cette relation.

À cet égard, il a indiqué qu'ils avaient écouté le Premier ministre, qui leur avait présenté de nombreux points importants sur lesquels un accord avait été conclu, et que nous oeuvrerons ensemble sur tous les aspects qui soutiennent la relation et réalisent ce à quoi nous aspirons tous en tant qu'États membres de l'Organisation.

Dr Gebeyehu a exprimé leur tristesse face à ce qui a été infligé au peuple soudanais, ainsi à l'effusion de sang et à la destruction qui ont eu lieu.

Il a ajouté : « Nous sommes ici pour tourner cette page avec le Soudan, main dans la main », affirmant le souci de l'Autorité d'instaurer la paix et la stabilité au Soudan, d'assurer sa cohésion et celle de son peuple, et de reconstruire ce qui a été détruit par la guerre.