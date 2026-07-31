Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO dote le secteur de Ruwenzori d'un bâtiment moderne

Les services du Genre, des Affaires sociales et de la Jeunesse du secteur de Ruwenzori dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) disposent désormais d'un cadre de travail adéquat. La cérémonie de remise officielle de cet ouvrage a eu lieu ce jeudi à Mutwanga, chef-lieu du secteur situé à 60 kilomètres de la ville de Beni.

Financé à hauteur de 49 000 dollars américains par la MONUSCO via sa section Genre, ce bâtiment s'inscrit dans le cadre des Projets à impact rapide (QIP). L'objectif est d'optimiser la prise en charge des femmes, des enfants et des jeunes, tout en mettant à disposition un espace d'échange et de dialogue pour l'ensemble de la communauté.

Mettre fin à la précarité des services publics locaux

Jusqu'à présent, les agents affectés à ces structures étatiques évoluaient dans des conditions particulièrement difficiles qui entravaient le bon déroulement de leurs missions.

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Le chef du secteur de Ruwenzori, Japhet Mapati, exprime son soulagement face à cette dotation :

« Nous parlons des problèmes liés au genre, à la protection de l'enfant et à l'implication de la jeunesse dans la construction de la paix. Il faut le dire, ces trois services n'avaient pas de cadre où ils pouvaient travailler dans de bonnes conditions. »

Un espace d'écoute et de participation citoyenne pour les femmes

Au-delà de l'administration, cette infrastructure représente un gain majeur pour l'encadrement des structures féminines de la région.

Antoinette Zawadi, responsable du Collectif des associations féminines (CAF) de Beni, salue l'impact direct de ce nouvel outil de travail :

« C'étaient juste de petits bureaux construits en planches, qui ne permettaient pas aux services d'atteindre leurs objectifs. Maintenant que nous avons une salle de réunion pour les femmes, cela va leur permettre d'échanger entre elles. Les femmes du secteur de Ruwenzori auront un lieu où elles pourront s'exprimer. »

Les autorités locales et la société civile tablent sur cette infrastructure modernisée pour consolider la protection des vulnérables et stimuler l'engagement des jeunes dans les processus de consolidation de la paix.