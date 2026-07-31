Congo-Kinshasa: Beni - La MONUSCO dote le secteur de Ruwenzori d'un bâtiment moderne

31 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les services du Genre, des Affaires sociales et de la Jeunesse du secteur de Ruwenzori dans le territoire de Beni (Nord-Kivu) disposent désormais d'un cadre de travail adéquat. La cérémonie de remise officielle de cet ouvrage a eu lieu ce jeudi à Mutwanga, chef-lieu du secteur situé à 60 kilomètres de la ville de Beni.

Financé à hauteur de 49 000 dollars américains par la MONUSCO via sa section Genre, ce bâtiment s'inscrit dans le cadre des Projets à impact rapide (QIP). L'objectif est d'optimiser la prise en charge des femmes, des enfants et des jeunes, tout en mettant à disposition un espace d'échange et de dialogue pour l'ensemble de la communauté.

Mettre fin à la précarité des services publics locaux

Jusqu'à présent, les agents affectés à ces structures étatiques évoluaient dans des conditions particulièrement difficiles qui entravaient le bon déroulement de leurs missions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef du secteur de Ruwenzori, Japhet Mapati, exprime son soulagement face à cette dotation :

« Nous parlons des problèmes liés au genre, à la protection de l'enfant et à l'implication de la jeunesse dans la construction de la paix. Il faut le dire, ces trois services n'avaient pas de cadre où ils pouvaient travailler dans de bonnes conditions. »

Un espace d'écoute et de participation citoyenne pour les femmes

Au-delà de l'administration, cette infrastructure représente un gain majeur pour l'encadrement des structures féminines de la région.

Antoinette Zawadi, responsable du Collectif des associations féminines (CAF) de Beni, salue l'impact direct de ce nouvel outil de travail :

« C'étaient juste de petits bureaux construits en planches, qui ne permettaient pas aux services d'atteindre leurs objectifs. Maintenant que nous avons une salle de réunion pour les femmes, cela va leur permettre d'échanger entre elles. Les femmes du secteur de Ruwenzori auront un lieu où elles pourront s'exprimer. »

Les autorités locales et la société civile tablent sur cette infrastructure modernisée pour consolider la protection des vulnérables et stimuler l'engagement des jeunes dans les processus de consolidation de la paix.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.