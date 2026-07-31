Congo-Kinshasa: Les casques bleus la MONUSCO secourent deux rescapés du crash d'avion à Walikale

Une opération de secours de haute intensité a permis de retrouver la trace des survivants de l'accident aérien survenu dans le territoire de Walikale, au Nord-Kivu. Six jours après le crash d'un avion-cargo de la compagnie Tracep Congo Aviation, les soldats du contingent jordanien de la MONUSCO sont parvenus, ce jeudi 30 juillet, à secourir deux rescapés et à récupérer la dépouille du copilote au coeur d'une zone forestière extrêmement enclavée.

Malgré des conditions météorologiques défavorables et la transmission de coordonnées initiales imprécises, la mission aérienne a localisé l'épave. Les deux survivants ont été immédiatement évacués par hélicoptère vers Beni afin d'y recevoir des soins médicaux d'urgence.

Une intervention vitale en zone hostile

En l'absence totale de routes ou de sentiers pédestres, et face à la présence active de groupes armés dans ce secteur, l'appui logistique et sécuritaire de la mission onusienne s'est avéré déterminant.

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Le directeur général de Tracep Congo Aviation, Olivier Upenji Chombe, a exprimé sa gratitude face à la complexité du terrain. « Nous ne savions pas comment ramener le corps de cette zone forestière, sans routes ni sentiers et où opèrent des groupes armés », affirme-t-il.

Le soulagement des proches du copilote décédé

Pour la famille du copilote décédé, cette opération met fin à six jours d'angoisse et de spéculations. Les proches ont vivement remercié les casques bleus d'avoir permis le rapatriement du corps, étape indispensable pour leur permettre d'organiser des obsèques dignes.

Cette mission de sauvetage illustre une nouvelle fois les défis extrêmes de l'assistance humanitaire et des interventions d'urgence dans les zones isolées de l'est de la République démocratique du Congo.