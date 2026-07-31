Sénégal: Train express régional - Validation des essais de vitesse sur le tronçon Diamniadio-Aibd

Les essais de montée en vitesse du Train express régional (Ter) reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd) se sont achevés avec succès cette semaine. Porté par l'Apix et un vaste consortium international, le projet entame sa dernière ligne droite avant son inauguration commerciale.

Le chantier de la deuxième phase du Train express régional (Ter) vient de franchir un cap décisif. Après plusieurs mois de vérifications techniques et de préparatifs, les essais dynamiques, réalisés sur le tronçon reliant Diamniadio à l'Aéroport international Blaise-Diagne (Aibd) de Diass, ont permis au matériel roulant d'atteindre, pour la première fois, sa vitesse nominale de 160 km/h. Une avancée qui rapproche un peu plus le Sénégal de la mise en service de cette extension stratégique appelée à assurer la continuité de la liaison ferroviaire entre Dakar et son principal hub aéroportuaire.

Cette séquence constitue l'aboutissement d'un long processus de validation engagé depuis décembre dernier. Selon les responsables du projet, les équipes ont d'abord procédé à une série de contrôles approfondis des systèmes de signalisation, de télécommunication et de sécurité ferroviaire. Ces vérifications ont ensuite permis d'élaborer les dossiers de sécurité exigés avant les différentes homologations administratives, ouvrant ainsi la voie aux essais de montée progressive en vitesse. Le calendrier s'est déroulé selon une progression minutieusement planifiée. Lundi 27 juillet, les premières circulations ont été effectuées à 30 km/h. Mardi 28 juillet, le train a atteint 60 km/h sans incident. Mercredi 29 juillet, les essais se sont poursuivis avec les paliers de 90 km/h, puis 120 km/h. La vitesse maximale de 160 km/h a été validée hier, jeudi 30 juillet. D'après les équipes techniques, aucune anomalie majeure n'a été constatée au cours de ces différentes séquences ; ce qui confirme le bon fonctionnement des infrastructures, des équipements embarqués et des systèmes de contrôle.

Ultime séquence

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« C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 10 ans », souligne Abdoul Aziz Samb, ingénieur en génie civil chargé du suivi des travaux d'infrastructure à l'Apix. Depuis le Centre des opérations ferroviaires (Cof), où l'ensemble des paramètres techniques est analysé en temps réel, il mesure le chemin parcouru depuis le lancement du programme.

« Nous avons d'abord réalisé la première phase entre la gare de Dakar et Diamniadio, inaugurée en décembre 2021, avant d'enchaîner sur ce deuxième tronçon. Aujourd'hui, nous voyons enfin le bout de ce chantier. C'est une immense fierté pour l'Apix, pour les ingénieurs et pour tous ceux qui ont contribué à cette réalisation », confie-t-il. De l'avis de M. Samb, cette étape constitue bien plus qu'une simple validation technique ; elle vient consacrer plusieurs années de coordination entre les différents maîtres d'ouvrage, entreprises de construction et partenaires financiers.

« Derrière ces essais, il y a des milliers d'heures d'études, de travaux et de vérifications », explique-t-il, estimant que la réussite des tests témoigne de la solidité des choix techniques opérés depuis le démarrage du projet. Celui-ci mobilise un large éventail d'acteurs publics et privés. Sous la coordination du ministère des Transports terrestres et aériens ainsi que des ministères chargés des Finances et de l'Économie, son financement a bénéficié du concours de plusieurs partenaires internationaux, à savoir la Banque africaine de développement (Bad), la Banque islamique de développement (Bib), l'Agence française de développement (Afd), la Banque ouest-africaine de développement (Boad). Selon les responsables du projet, cette coopération internationale a permis de réunir les ressources financières nécessaires à la réalisation de l'une des infrastructures ferroviaires les plus ambitieuses du pays. Avec la validation des essais de vitesse, le chantier entre désormais dans son ultime séquence : la marche à blanc. « Durant cette phase, les trains circuleront sans voyageurs afin de tester les horaires, de vérifier l'ensemble des procédures d'exploitation et de former les équipes dans des conditions réelles », a expliqué Abdoul Aziz Samb.