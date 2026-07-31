Sénégal: Le programme de diffusion de 40 000 foyers améliorés lancé à Kédougou

Pour réduire la pression sur les ressources forestières et améliorer les conditions de vie des ménages, 40.000 foyers améliorés « Fourneaux Jambaar » seront mis à la disposition des ménages dans la région de Kédougou.

Mouhamadoul Moustapha Gaye, adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du Développement, a présidé, ce jeudi 30 juillet, un Comité régional de développement (Crd) consacré au lancement officiel des activités du programme de diffusion de 40.000 foyers améliorés « Fourneaux Jambaar ». À cette occasion, l'autorité administrative a rappelé que la région dispose d'un patrimoine écologique exceptionnel.

Malheureusement, elle fait face aux effets du changement climatique et à une forte pression liée aux activités humaines. M. Gaye a insisté sur la nécessité de concilier développement économique et protection de l'environnement à travers une approche concertée impliquant les services techniques, les collectivités territoriales et les communautés. Selon lui, le projet apportera des réponses concrètes grâce à une meilleure gestion des ressources naturelles, au renforcement des capacités des acteurs et à la promotion d'activités économiques durables.

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Il a aussi fait savoir que la diffusion des foyers améliorés contribuera à réduire la pression sur les ressources forestières tout en améliorant les conditions de vie des ménages. Pour Ndèye Coura Mbaye Diop, le Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal, dont elle est la coordonnatrice, intervient dans les régions de Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou. Elle a précisé que l'Ong Enda Ecopop est chargée de diffuser les 40.000 « Fourneaux Jambaar » dans la région de Kédougou.

Mme Diop est d'avis que ces équipements permettront de réduire la consommation de bois-énergie, les dépenses des ménages et les émissions de fumées nocives tout en contribuant à la préservation des forêts. « Le programme favorisera également la création d'emplois locaux et le renforcement des capacités des producteurs et distributeurs de foyers améliorés », a-t-elle ajouté. Les autorités administratives, les élus locaux, les services techniques, les organisations de femmes et de jeunes ainsi que les partenaires techniques et financiers sont invités à s'impliquer pleinement afin d'assurer le succès de cette initiative. D'après Ndèye Coura Mbaye Diop Diop, « cette initiative est présentée comme un levier important pour renforcer la résilience climatique et promouvoir un développement durable au bénéfice des populations de Kédougou ».