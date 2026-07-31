Sénégal: Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba - Les premières distinctions décernées à Touba

L'association L'Élite des hommes de lettres mourides a franchi une nouvelle étape dans la promotion de la production intellectuelle mouride en organisant la première édition du Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba. Les lauréats de ce concours ont été récompensés, jeudi 30 juillet 2026, lors d'une cérémonie organisée à Touba.

À travers cette initiative, l'association, qui réunit des intellectuels, auteurs, chercheurs et éditeurs, entend encourager la recherche et la création littéraire consacrées à l'oeuvre, à la pensée et à l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba. Le concours est destiné à distinguer les meilleures productions en français, en arabe et en wolof contribuant à la diffusion des enseignements du fondateur du mouridisme.

Le secrétaire général de l'association, Bamba Ndiaye, a indiqué qu'un jury composé de quinze personnalités reconnues pour leur expertise en théologie, en littérature, en philosophie et en sciences humaines a été chargé d'examiner les différentes oeuvres soumises à son appréciation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au terme des délibérations, le Grand Prix de littérature française a été attribué à Abdou Lahad Gueye pour son ouvrage « Al Mashrabu' ç-çâfi : Lectures et médiations mourides », consacré aux dimensions spirituelles de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Dans la catégorie de la littérature arabe, Abdoul Ahad Moustapha Lô s'est vu décerner le Grand Prix pour son ouvrage, traduit en français sous le titre « La construction spirituelle de l'homme contemporain à travers les exégèses de Cheikh Ahmadou Bamba ».

Présidant la cérémonie, Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, président de L'Élite des hommes de lettres mourides et fils de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a salué une initiative qu'il considère comme un tournant dans la valorisation du patrimoine intellectuel de la Mouridiyya. « C'est une innovation majeure dans la vie culturelle, littéraire et internationale de la Mouridiyya. Elle concrétise une aspiration longtemps exprimée, mais jamais réalisée », a-t-il déclaré.

En instituant ce Grand Prix, l'association entend inscrire durablement la recherche, la création littéraire et la production scientifique au coeur des actions de préservation et de diffusion du patrimoine culturel et spirituel légué par Cheikh Ahmadou Bamba. Cette première édition marque ainsi le point de départ d'un rendez-vous appelé à devenir une référence dans le monde intellectuel mouride.