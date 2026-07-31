Sénégal: Xabi Alonso sur Nicolas Jackson - « Il fait partie intégrante du groupe »

31 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

En conférence de presse ce vendredi 31 juillet 2026, Xabi Alonso a été interrogé sur Nicolas Jackson. Le nouveau coach de Chelsea a été clair : il compte sur Nicolas Jackson.

Depuis le début de l'été, Nicolas Jackson fait parler de lui. L'attaquant sénégalais, prêté la saison dernière au Bayern Munich, est retourné à Chelsea, mais a tout de même plusieurs sollicitations, avec notamment Aston Villa qui est à ses trousses.

Néanmoins, Xabi Alonso est clair : Nicolas Jackson est un joueur de Chelse. « Nico a rejoint l'équipe hier, il fait partie intégrante du groupe et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous débutons avec lui dès aujourd'hui », a assuré le coach espagnol.

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