Ile Maurice: Terre Rouge - Kisto Leckram, l'homme qui «aimait aider les gens», s'en est allé

Ancien employé de la Mauritius Revenue Authority (MRA), où il a servi plus de 30 ans au bureau de Mer Rouge, Kisto Leckram, 65 ans, était une figure familière et appréciée à Terre-Rouge. Ce jeudi 30 juillet, alors qu'il traversait l'autoroute à Calebasses, il a été percuté par une voiture. Des passants se sont aussitôt mobilisés pour lui porter secours, en attendant l'arrivée du SAMU, mais le sexagénaire n'a pas survécu à ses blessures.

«Nous ne savons pas comment s'est produit ce drame, nous avons seulement eu la nouvelle qu'il nous a quittés», confie un proche, encore sous le choc.

Père de deux filles, Yashvita et Adsisha, Kisto Leckram avait consacré sa retraite aux autres. «Après sa retraite, son passe-temps était d'aider les gens. Il aimait aussi s'amuser, c'était une personne pleine de vie, joviale», se souvient Yashvita, sa fille.

Il y a une dizaine de mois, il avait perdu son épouse, emportée par un cancer au terme d'une longue maladie. «Cela l'a beaucoup affecté», confie Yashvita. Depuis, il vivait seul et refusait, malgré son âge, de dépendre de qui que ce soit.

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Ce jeudi-là, sur la route de Calebasses, plusieurs passants se sont précipités pour lui prodiguer les premiers soins en attendant les secours. Malgré cette mobilisation citoyenne, Kisto Leckram a succombé à ses blessures.

Le conducteur du véhicule impliqué, un salesman de 27 ans domicilié à Moka, et employé chez un concessionnaire automobile, a été interpellé par la police de Terre Rouge ; l'alcotest auquel il a été soumis s'est révélé négatif. Il a, depuis, été relâché, sur instruction du surintendant de police (SP) Poinoosawmy, à charge pour lui de se présenter au poste de police de Terre-Rouge dans les jours qui suivent pour la suite des procédures judiciaires.

L'autopsie pratiquée le soir même à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, par le Dr Jankee, Principal Police Medical Officer, a établi que Kisto Leckram est mort d'une fracture de la colonne cervicale.