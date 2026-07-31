Ile Maurice: Hugues Maigrot et Ally Mohedeen nommés commissaires de courses

Dans le but de renforcer l'actuelle équipe des commissaires de courses, la Gambling Regulatory Authority a confirmé la nomination d'Hugues Maigrot et d'Ally Mohedeen en qualité de commissaires de courses au sein de la Horse Racing Integrity Division. Les deux professionnels entreront officiellement en fonction la semaine prochaine.

Tous deux sont des figures bien connues du monde hippique mauricien. Hugues Maigrot a exercé pendant de nombreuses années comme entraîneur de chevaux avant de siéger au sein du board des commissaires de courses.

De son côté, Ally Mohedeen possède également une solide expérience dans le domaine des courses hippiques. Ancien rédacteur en chef hippique de l'express, il a occupé les fonctions de commissaire de courses au sein de l'ancienne Horse Racing Division.

Avec ces deux nominations, le board des Racing Stewards se trouve désormais renforcé. Il est composé de Stéphane de Chalain, Yahia Nazroo, Julia Keevy, Mark Blackman, Hugues Maigrot et Ally Mohedeen. Cette équipe aura pour mission de veiller au bon déroulement des courses hippiques et de préserver les intérêts du public turfiste.