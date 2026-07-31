Ile Maurice: Un peintre de 49 ans entre la vie et la mort après une électrocution sur son lieu de travail

31 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Un peintre de 49 ans lutte pour sa survie après avoir été victime d'une électrocution sur son lieu de travail, hier après-midi à Pereybère. L'accident s'est produit vers 16 h 10 sur Old Mill Road, alors que l'ouvrier effectuait des travaux de peinture sur la façade extérieure d'un bâtiment.

Selon les premiers éléments recueillis par la police, le quadragénaire se trouvait sur un échafaudage métallique, à environ quatre mètres du sol, lorsqu'il aurait accidentellement touché une ligne à haute tension à l'aide d'une tige métallique.

La décharge électrique a été d'une grande intensité. Sous la violence du choc, l'homme a été projeté avant de chuter de l'échafaudage. Il a subi de graves brûlures aux deux paumes des mains et à la plante des pieds, ainsi que des blessures au visage.

Alertés, les membres du SAMU se sont rapidement rendus sur place. La victime a été transportée à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, où elle a reçu les premiers soins avant d'être admise en salle. Son état de santé est jugé sérieux.

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Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident. Les policiers ont notamment saisi une tige métallique de 2,60 mètres qui aurait été utilisée au moment des faits.

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