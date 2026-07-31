Ile Maurice: Le duel des versions autour de la «consultation»

La réforme des pensions continue de cristalliser les tensions. Alors que le gouvernement défend une transformation nécessaire pour assurer la pérennité du système, les syndicats maintiennent que le processus ayant conduit aux décisions annoncées dans le Budget n'a pas respecté les principes d'un véritable dialogue social.

Au coeur de la controverse : la notion même de «consultation». Dans une analyse publiée le 23 juillet, Maurice Lam, de Stewardship Consulting, estime que certaines déclarations syndicales méritent d'être replacées dans leur contexte car il est inexact d'affirmer que les syndicats n'ont jamais été consultés sur la réforme des pensions. L'analyste s'appuie sur le rapport intérimaire de la Commission d'experts mise sur pied pour étudier la réforme, qui fait état des contributions reçues de plusieurs acteurs, dont des organisations syndicales, des représentants d'employeurs, des associations de retraités et des citoyens.

Pour Maurice Lam, le fait que des fédérations syndicales aient pu présenter leurs propositions démontre qu'un processus de consultation a bien existé. Il apporte cependant une nuance : les syndicats n'auraient pas participé à la décision finale sur les seuils de revenus retenus dans le cadre du ciblage annoncé dans le Budget. Son principal point de réserve concerne la décision du gouvernement d'avancer avec une réforme législative alors que la Commission d'experts n'avait pas encore terminé l'ensemble de ses travaux et soumis ses recommandations finales.

Ashvin Gudday : «Déposer un document n'est pas consulter»

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Du côté syndical, cette interprétation est rejetée. Ashvin Gudday, négociateur de la General Workers Federation, estime qu'il existe une différence fondamentale entre permettre aux acteurs de déposer des propositions et engager une véritable consultation. «En termes de consultation pour la réforme de la pension, il faut comprendre qu'il y a deux éléments.» La Basic Retirement Pension n'aurait jamais fait l'objet d'un véritable échange avec les syndicats. «Depuis l'année dernière, on l'a entendue directement dans le Budget. Après un tollé, on est venu avec l'Income Support, puis cette année avec le ciblage.»

Pour le syndicaliste, les différents comités créés sur la réforme n'ont pas permis d'instaurer un dialogue approfondi. Il reconnaît que certaines organisations ont soumis leurs propositions, mais estime que cela ne peut être considéré comme une consultation complète. «Une consultation veut dire qu'il faut avoir une discussion en profondeur. Il faut mettre les cartes sur table, expliquer clairement les intentions et permettre un débat», affirme-t-il. Les syndicats n'auraient jamais eu accès aux scénarios envisagés par l'équipe technique avant l'annonce des mesures. «Certains syndicalistes ont déposé leurs propositions, mais il n'y a pas eu de débat dessus. Personne ne savait ce que le comité proposait réellement.»

Ashvin Gudday critique également une tendance qu'il observe dans plusieurs mécanismes de dialogue social, notamment lors des discussions tripartites. Pour lui, entendre les parties prenantes ne signifie pas automatiquement négocier avec elles. «Le gouvernement ouvre le débat, les syndicats déposent leurs propositions, le patronat fait de même, puis finalement un chiffre est annoncé. Ce n'est pas une négociation.»

Bataille sur la vision sociale de la pension

Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), va encore plus loin dans sa critique. Après avoir analysé le document de Maurice Lam, il estime que l'approche proposée reste essentiellement financière et ne prend pas suffisamment en compte la réalité sociale des travailleurs mauriciens. «J'ai l'impression qu'il a fait une analyse arithmétique de la pension. Il n'a pas fait une analyse sociale.»

Le président de la CTSP rappelle que la pension de vieillesse représente, pour de nombreux retraités, une source essentielle de revenus après une vie professionnelle marquée par des salaires parfois faibles et une capacité limitée d'épargne. La structure salariale du secteur privé aurait créé une catégorie de travailleurs actifs toute leur vie, mais qui arrivent à la retraite avec peu de ressources. Il cite notamment les travailleurs rémunérés au salaire minimum et les difficultés liées à l'évolution des salaires dans certains secteurs.

Pour Reeaz Chuttoo, réduire l'importance économique de la pension serait une erreur, car cet argent retourne dans l'économie locale à travers la consommation. Il estime également que la question doit être replacée dans une réflexion plus large sur la redistribution des richesses et la stabilité sociale. Il conteste aussi l'argument selon lequel le financement de la pension reposerait uniquement sur un nombre limité de travailleurs actifs. Selon lui, le système étant financé par les recettes publiques, l'ensemble des contribuables participent à son financement.

Le président de la CTSP évoque enfin l'avenir du marché du travail, notamment avec l'arrivée croissante de travailleurs étrangers et la nécessité de garantir une place aux travailleurs âgés jusqu'à l'âge de la retraite. Dans certains secteurs physiques, souligne-til, maintenir une activité professionnelle jusqu'à 65 ans représente un défi réel. Il estime donc que la réforme des pensions ne peut être dissociée d'une réflexion sur l'emploi, les conditions de travail et la protection des travailleurs.

Au final, le débat dépasse désormais la seule question des chiffres. Il oppose deux visions : celle d'une réforme guidée par la soutenabilité financière du système ; et celle d'un modèle social où la pension demeure un outil majeur de protection et de cohésion nationale.