Sénégal: Secteur tertiaire - Forte contraction des services financiers et d'assurance en 2026

31 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Mai 2026 », l'activité économique dans le secteur tertiaire s'est contractée de 2,3% en variation mensuelle en février 2026.

Cette contraction s'inscrit dans le sillage des services financiers et d'assurance (-25,3%), des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-23,8%), du transport (-5,6%), de l' « information et communication » (-1,4%), des services de soutien et de bureau (-4,5%), de la santé (-5,3%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (16,3%).

Sur une base annuelle, note la Dpee, l'activité du secteur tertiaire s'est raffermie de 7,4% au mois de février 2026, à la faveur de la performance des « activités spécialisées, scientifiques et tech niques » (+7,3%), de l'enseignement (+9,0%), de la santé (+17,8%) et de l'« information et communication » (+3,9%).

Toutefois, les services financiers et d'assurance (-5,5%), les services de soutien et de bureau (-8,7%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-38,1%) se sont repliés, sur la période sous-revue.

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