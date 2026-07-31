Sénégal: Secteur tertiaire - Forte contraction des services financiers et d'assurance en 2026

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) dans sa dernière publication « Point Mensuel de Conjoncture @Mai 2026 », l'activité économique dans le secteur tertiaire s'est contractée de 2,3% en variation mensuelle en février 2026.

Cette contraction s'inscrit dans le sillage des services financiers et d'assurance (-25,3%), des « activités spécialisées, scientifiques et techniques » (-23,8%), du transport (-5,6%), de l' « information et communication » (-1,4%), des services de soutien et de bureau (-4,5%), de la santé (-5,3%) et des « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (16,3%).

Sur une base annuelle, note la Dpee, l'activité du secteur tertiaire s'est raffermie de 7,4% au mois de février 2026, à la faveur de la performance des « activités spécialisées, scientifiques et tech niques » (+7,3%), de l'enseignement (+9,0%), de la santé (+17,8%) et de l'« information et communication » (+3,9%).

Toutefois, les services financiers et d'assurance (-5,5%), les services de soutien et de bureau (-8,7%) et les « activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (-38,1%) se sont repliés, sur la période sous-revue.