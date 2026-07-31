Tunisie: Au pays - La société Tunisie Profilés Aluminium annonce une baisse de 12% de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026

Au premier semestre 2026, le chiffre d'affaires de la Société Tunisie Profilés Aluminium (TPR), spécialisée dans la fabrication de profilés en alliages d'aluminium, a enregistré une baisse de 12% par rapport au premier semestre 2025, selon les indicateurs d'activités individuels établis par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ces indicateurs un chiffre d'affaires de 97 millions de dinars (MD) contre 111 MD au 30 juin 2025. Le chiffre d'affaires local est en baisse de 13 % sur le 1er semestre 2026 à 60 MD contre 69,164 MD au 30 juin 2025. De son côté, le chiffres d'affaires Export connait une Baisse de 11 % à 37 MD contre 41,438 MD au premier semestre 2025.

Selon la direction de la TPR, « les raisons de cette baisse sont : les perturbations géopolitiques dans la région du Golfe, les difficultés d'approvisionnement en billettes d'aluminium, dues notamment aux dommages subis par deux fournisseurs stratégiques et les retards de livraison ayant ralenti la production. »

La production en valeur a connu une baisse de 27% à 83 MD contre 113,135 MD au 30 juin 2025.

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Durant la période sous revue, les investissements se sont établis à 428 932 MD contre 12,47 MD au premier semestre 2025.

L'endettement total a diminué de 42 % pour atteindre 53,477 MD, en raison de la baisse des financements à court terme liée à la diminution des achats de matières premières.

Concernant la valeur des placements, elle a atteint 63,250 MD au 30 Juin 2026, en diminution de -15% par rapport à 74,3 MD au 30 Juin 2025.

Malgré ce contexte, TPR souligne « une capacité d'adaptation, notamment grâce au recours aux billettes produites localement, le maintien de ses parts de marché à l'export, un carnet de commandes en progression ce qui laisse entrevoir une demande internationale toujours soutenue lorsque les contraintes d'approvisionnement seront levées. »