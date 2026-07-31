Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - L'indice global du climat des affaires s'est établi à +0,7 point en avril 2026

31 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans une note de conjoncture économique, la Bceao a analysé la situation des activités économiques dans l'Uemoa. Selon l'institution, les indicateurs disponibles à fin avril 2026 montrent que l'activité économique dans l'Union est demeurée bien orientée en rythme mensuel.

«En effet, l'indice global du climat des affaires s'est établi à +0,7 point au-dessus de sa moyenne de long terme (100), au même niveau que le mois précédent. L'indice des services marchands non financiers s'est renforcé de 17,5%, après une baisse de 7,0% un mois auparavant, tandis que les services financiers ont progressé de 0,9% en avril 2026, après une hausse de 0,3% le mois précédent », renseigne la Bceao.

Dans le secteur des bâtiments et travaux publics (Btp), les enquêtes auprès des chefs d'entreprise font état d'une poursuite de l'amélioration de l'activité dans l'Union, à l'exception du Mali, du Niger et du Togo.

En revanche, l'indice de la production industrielle s'est affaibli de 6,4% en rythme mensuel, après une augmentation de 5,3% le mois précédent. De même, le chiffre d'affaires du commerce de détail a diminué de 5,4%, après une amélioration de 2,2% observée un mois plus tôt.

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