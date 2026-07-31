Sénégal: Au pays - Repli de l'activité du secteur secondaire en février 2026

Au mois de février 2026, l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 2,3% en variation mensuelle, imputable aux activités extractives (-8,6%), en particulier les hydrocarbures (9,4%), à la construction (-7,5%), à la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-7,8%), à la fabrication de produits chimiques de base (-11,6%) et au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-3,9%).

En revanche, indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , des performances ont été notées dans la fabrication de produits agro-alimentaires (+12,0%), la fabrication d'autres produits manufacturés (+6,6%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+5,6%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+1,2%).

Sur un an, note la Dpee , l'activité du secondaire a connu une consolidation de 10,3% au mois de février 2026, portée principalement par les activités extractives (+15,5%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+4,7%), la fabrication d'autres produits manufacturés (+10,5%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+21,7%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+12,6%) et la construction (+3,9%).

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Par ailleurs, la fabrication de produits chimiques de base s'est repliée de 30,2%. Hors hydrocarbures, l'activité du secteur secondaire s'est bonifiée de 1,6% et 7,7%, respectivement, en variation mensuelle et en glissement, au mois de février 2026.