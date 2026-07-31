Sénégal: Au pays - Repli de l'activité du secteur secondaire en février 2026

31 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au mois de février 2026, l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 2,3% en variation mensuelle, imputable aux activités extractives (-8,6%), en particulier les hydrocarbures (9,4%), à la construction (-7,5%), à la « fabrication de ciment et d'autres matériaux de construction » (-7,8%), à la fabrication de produits chimiques de base (-11,6%) et au « raffinage du pétrole et cokéfaction » (-3,9%).

En revanche, indique la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) , des performances ont été notées dans la fabrication de produits agro-alimentaires (+12,0%), la fabrication d'autres produits manufacturés (+6,6%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+5,6%) et la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+1,2%).

Sur un an, note la Dpee , l'activité du secondaire a connu une consolidation de 10,3% au mois de février 2026, portée principalement par les activités extractives (+15,5%), la fabrication de produits agro-alimentaires (+4,7%), la fabrication d'autres produits manufacturés (+10,5%), la « production et distribution d'électricité et de gaz » (+21,7%), la « production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (+12,6%) et la construction (+3,9%).

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Par ailleurs, la fabrication de produits chimiques de base s'est repliée de 30,2%. Hors hydrocarbures, l'activité du secteur secondaire s'est bonifiée de 1,6% et 7,7%, respectivement, en variation mensuelle et en glissement, au mois de février 2026.

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