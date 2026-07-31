À quelques semaines des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la CEDEAO, le ministère de la Jeunesse et des Sports et le mouvement olympique veulent faire de cet événement bien plus qu'une compétition sportive. Une rencontre réunissant de jeunes leaders ouest-africains tenue hier à Saly-Portudal a permis de mettre en avant le rôle de la jeunesse dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

À l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, la jeunesse ouest-africaine est appelée à se mobiliser autour des valeurs de paix, de solidarité, de tolérance et de fraternité. Une rencontre organisée en partenariat avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a permis de rappeler l'importance de cet événement dans la construction d'une dynamique régionale fondée sur le rapprochement des peuples.

Conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Sene estime que cette rencontre intervient à un moment décisif, alors que le Sénégal aborde la dernière ligne droite de la préparation des Jeux. Il considère les assises comme une occasion de faire converger les valeurs de l'olympisme et celles défendues par la communauté régionale.

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Selon lui, les Jeux Olympiques de la Jeunesse constituent certes une compétition sportive, mais représentent surtout un espace de brassage, de communion et d'échanges entre les jeunes. Les questions de paix, de cohésion sociale, de tolérance et de solidarité doivent ainsi occuper une place centrale dans la dynamique de Dakar 2026.

La jeunesse au coeur de la construction de la paix

Pour le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, les jeunes ont un rôle déterminant à jouer dans la préservation de la paix. Leur implication dans les politiques publiques et dans les initiatives communautaires doit permettre de renforcer les efforts engagés par les États.

« Les jeunes ont un rôle prépondérant à jouer », a-t-il soutenu, appelant à les associer davantage aux processus de réflexion et de décision. Dans cette perspective, la CEDEAO a engagé des consultations régionales destinées à recueillir les avis et les préoccupations des jeunes sur les grandes questions qui interpellent la communauté.

Dakar 2026 apparaît ainsi comme une opportunité supplémentaire de consolider cette dynamique. Les Jeux doivent permettre aux jeunes de différents pays de se rencontrer, de mieux se connaître et de dépasser les barrières qui peuvent parfois entraver le rapprochement des peuples.

« Tout ce qui nous ressemble va nous rassembler »

Du côté de la CEDEAO, Pape Momar Sow , assistant exécutif au département du Développement humain et des Affaires sociales, considère les rencontres de jeunes comme des instruments de mobilisation et de plaidoyer en faveur de l'intégration régionale.

Pour lui, le fait de réunir des jeunes issus de différents pays permet d'abord de leur faire découvrir leurs ressemblances. « Tout ce qui vous ressemble va vous rassembler », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de donner à la nouvelle génération la préparation, la conscience et la volonté nécessaires pour devenir les leaders de demain.

Il rappelle que la CEDEAO agit sur plusieurs fronts pour répondre aux défis auxquels la jeunesse est confrontée. Développement économique, lutte contre le chômage, entrepreneuriat, gouvernance, paix, justice, éducation, science et technologie, inclusion sociale, culture et sport constituent autant de domaines dans lesquels l'organisation régionale entend renforcer son action.

La question de la reconnaissance des diplômes, de la mobilité des personnes, du développement scientifique et technologique et de l'inclusion des personnes vulnérables fait également partie des priorités évoquées.

Le sport, un outil de diplomatie

La rencontre a également permis de mettre en avant le rôle particulier du sport dans le rapprochement entre les peuples. Pour les acteurs du mouvement olympique, le sport constitue un puissant instrument de dialogue, capable de dépasser les barrières linguistiques, culturelles et politiques.

Le représentant du Comité olympique sénégalais a expliqué que les jeunes leaders participant à cette rencontre sont appelés à devenir, à leur retour dans leurs pays et communautés, des ambassadeurs de la paix, de la solidarité et de l'amitié.

L'objectif est de leur permettre de porter un message dépassant le seul cadre de la compétition sportive. « Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ne sont pas seulement des jeux qui parlent de sport. On parle de sport, d'éducation et de culture », a-t-il rappelé.

Dans cette perspective, le sport est présenté comme une forme de diplomatie alternative. Il peut, selon les responsables, créer des espaces de dialogue là où la diplomatie traditionnelle rencontre parfois des difficultés. Sur les terrains de compétition, les différences politiques, culturelles et linguistiques peuvent s'effacer devant les valeurs de respect, de fair-play et de solidarité.

Construire un héritage immatériel

Au-delà des infrastructures qui resteront après les Jeux, les organisateurs accordent une importance particulière à l'héritage immatériel de Dakar 2026. L'enjeu est de faire en sorte que les valeurs promues durant les Jeux puissent continuer à vivre dans les communautés après la fin de la compétition.

Citoyenneté, paix, sécurité, solidarité, tolérance, amitié et vivre-ensemble sont ainsi au coeur de la démarche. Les jeunes leaders doivent devenir les relais de ces valeurs et contribuer à leur diffusion auprès de leurs communautés respectives.

Pour les acteurs engagés dans cette initiative, la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse ne se mesurera donc pas uniquement au nombre de médailles remportées ou à la qualité de l'organisation. Elle devra également se mesurer à la capacité de l'événement à laisser une empreinte durable dans les esprits.

Avec le slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », Dakar 2026 veut ainsi se positionner comme un rendez-vous majeur pour la jeunesse africaine. Une occasion historique pour le Sénégal d'accueillir les premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse organisés sur le continent et, surtout, de contribuer à faire du sport un puissant levier de paix, de dialogue et d'intégration régionale.