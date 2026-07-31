Afrique: CAN féminine / Sénégal - Kenya (1-0) - Seynabou Mbengue offre un succès précieux aux « Lionnes »

Le Sénégal a battu (1-0) le Kenya hier, jeudi 30 juillet, pour le compte de la deuxième journée des phases de poules de la coupe d'Afrique des nations féminine qui se déroule présentement au Maroc. Bien servie par Bineta Seck, Seynabou Mbengue, d'une frappe imparable, offre un précieux succès aux Lionnes qui se relancent dans la course pour les quarts de finale. Rendez-vous lundi prochain face aux Marocaines.

Les Lionnes du Sénégal ont relancé leur campagne dans la coupe d'Afrique des nations, CAN Féminine Maroc 2026 en s'imposant sur la plus petite des marges face au Kenya (1-0), hier, jeudi, lors de la deuxième journée du Groupe A. Un succès précieux qui permet aux Protégées de Mame Moussa Cissé, de conserver toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale.

Battues par l'Algérie (2-0) lors de leur précédente sortie, les Sénégalaises ont parfaitement réagi grâce à une réalisation de Seynabou Mbengue en première période. À l'inverse, le Kenya enchaîne une deuxième défaite consécutive et jouera son avenir dans la compétition lors de l'ultime journée.

Le Sénégal a rapidement pris les commandes de la rencontre. Bien servie par Bineta Seck, Mbengue a fait parler sa puissance en décochant une frappe imparable qui n'a laissé aucune chance à la gardienne kényane Lilian Awuor.

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Les Harambee Starlets ont tenté de réagir avant la pause. À la 41e minute, leur capitaine Mwanalima Jereko a tenté sa chance de loin, mais sa frappe a frôlé la barre transversale.

Les Lionnes ont ensuite manqué l'occasion de faire le break juste avant la mi-temps. Trouvée dans la surface, Ndeye Awa Casset s'est heurtée à une excellente intervention d'Awuor, qui a détourné sa tentative sur la barre.

Au retour des vestiaires, le Kenya a accentué sa pression. Fasila Omondi a sollicité Adji Ndiaye, sans véritablement inquiéter la gardienne sénégalaise.

La plus grosse opportunité kényane est intervenue à l'heure de jeu. À la 62e minute, la remplaçante Marion Serenge s'est retrouvée seule face au but, mais a complètement manqué le cadre.

Les dernières minutes ont été étouffantes pour le Sénégal. Tereza Obunyu a trouvé le poteau après un joli débordement intérieur, avant que le ballon ne revienne sur Jereko, dont la reprise a été brillamment repoussée par une Adji Ndiaye décisive.

Solides jusqu'au coup de sifflet final, les Sénégalaises ont préservé leur courte avance et empoché trois points essentiels dans la course aux quarts de finale.

Le Sénégal affrontera désormais le pays hôte, le Maroc, lundi prochain, avec la possibilité de valider son billet pour les quarts de finale en cas de nouveau résultat positif.