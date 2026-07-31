Madagascar: Afrobasket 5X5 - U18 - Les Ankoay valident leur ticket

Les Ankoay U18 ont décroché leur billet pour l'Afrobasket 2026. Ils ont confirmé leur domination face au Zimbabwe et prennent rendez-vous à Abidjan, du 5 au 16 août.

Mission accomplie pour les Ankoay U18. Madagascar a définitivement validé son ticket pour la phase finale de l'Afrobasket 2026 en dominant une nouvelle fois le Zimbabwe, hier soir, lors du match retour des qualifications de la Zone 6. Après leur démonstration à l'aller, conclue sur le score de 88-44, les jeunes Malgaches ont remis le couvert en s'imposant 84-45 (15-17, 31-7, 27-9, 11-12). Une qualification obtenue avec la manière et qui ouvre désormais la porte à un défi d'une tout autre dimension.

Le début de rencontre a toutefois été laborieux pour les Ankoay. Initialement programmée à 19 heures, la partie n'a débuté qu'à 19 h 19. Avec un avantage confortable de 44 points acquis au match aller, les joueurs de Tojo Hery Rasamoelina n'ont pas cherché à se précipiter. Le Zimbabwe en a profité pour prendre les devants et terminer le premier quart-temps en tête, 17-15. Mais cette réaction n'a été que de courte durée.

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Les protégés de Tojo Hery Rasamoelina, head coach des Ankoay, ont rapidement rectifié le tir. Plus agressifs en défense et mieux organisés offensivement, ils ont pris le contrôle du deuxième quart-temps. De 20-17 après une minute, l'écart est progressivement passé à 33-24, puis à 46-24 à la pause. Les Ankoay ont ensuite déroulé leur basket après le repos pour porter leur avance à 40 points, 73-33, à l'issue du troisième quart-temps, avant de conclure sur le score de 84-45.

Mais à Abidjan, la réalité sera certainement bien différente. Le niveau de l'opposition sera beaucoup plus relevé et les jeunes Malgaches devront se montrer plus constants, plus disciplinés et surtout plus efficaces pour espérer rivaliser avec les grandes nations africaines de la catégorie.

Un autre monde les attend à Abidjan

Des sélections comme le Mali, par exemple, habituées aux joutes continentales et disposant de joueurs plus expérimentés tactiquement, constituent des adversaires d'un autre calibre. Face à ces équipes plus aguerries et plus futées dans la gestion des rencontres, les Ankoay devront franchir un nouveau cap. La vitesse d'exécution, la maîtrise collective, la défense et la capacité à gérer les moments difficiles seront déterminantes.

Les Ankoay devront notamment éviter les passages à vide qui peuvent coûter cher face aux meilleures équipes du continent. Ils doivent s'inspirer du beau parcours de leurs aînés, vice-champions d'Afrique à domicile en 2022 et mondialistes en 2023.

Jean Michel Ramaroson, le président de la Fédération malgache de basketball (FMBB), a été très clair : « Ce n'était qu'une étape. Le combat continue, ce n'est pas fini, car le plus dur reste à venir. Il reste beaucoup de travail à accomplir. Les prochaines échéances seront difficiles et le niveau sera très élevé. »

Sur le plan individuel, Emerick Raveloarison et A'Ranty Rasetriarivony ont terminé meilleurs marqueurs malgaches du match retour avec 19 points chacun. Thesbon Matazaky Raolompanantena a ajouté 12 points et Abdul Yvan Hanaffi 10. Mais au-delà des performances individuelles, c'est surtout la force collective qui a permis à Madagascar de dominer le Zimbabwe et de décrocher sa qualification pour Abidjan.