Madagascar: Circulation - Le trafic s'écoule à Anosizato

La circulation à Anosizato était fluide à la veille du coup d'envoi des travaux du flyover. La journée d'aujourd'hui risque d'être plus chargée.

La circulation à Anosizato, hier, n'a pas été aussi perturbée que tout le monde le redoutait. Les véhicules circulaient et se déplaçaient sans blocage majeur. « On vient de passer par là et la circulation était tout à fait fluide, contrairement à ce qu'on pensait », lance Antoine Rafidimanana, un automobiliste qui vit à Ampitatafika.

« C'est même plus fluide que d'habitude », lance Karl Tolojanahary, un usager de la route. Laza Ratinarisoa, pointeur des bus suburbains à Anosizato-Ouest auprès de l'Union des coopératives de transport suburbain, n'a pas constaté de grand changement dans la fluidité de la circulation à Anosizato-Ouest. « Les bouchons sont comme au quotidien », lance-t-il.

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La circulation s'est déroulée sans blocage majeur sur cet axe durant la journée. Les seules perturbations se sont produites lors du passage des camions acheminant le matériel destiné à la scène de la cérémonie de lancement officiel du chantier du flyover, prévue en fin d'après-midi. Elles ont été de courte durée. De nombreux usagers ont aussi modifié leur itinéraire, redoutant un gigantesque bouchon du côté d'Anosizato. Les uns ont emprunté la route d'Itaosy, d'autres celle de Tanjombato-Soavina.

Détour

Des usagers de la route craignent qu'il ne s'agisse du calme avant la tempête. « La route ne sera coupée qu'à partir de cette nuit jusqu'à samedi, donc probablement les embouteillages seront intenses demain (NDLR : aujourd'hui)», s'exprime Fitahiana Ramaro, chauffeur de la ligne F. Le tronçon de route entre le carrefour d'Anosipatrana (PK 3+900) et le pont d'Anosizato (PK 3+000) sera totalement fermé à tous les véhicules, du jeudi 30 juillet 2026 à 21 h 00 au samedi 1er août 2026 à 4 h 00, selon le ministère des Travaux publics. Les véhicules en provenance d'Ampasika devront donc faire un détour par Anosipatrana, Anosibe et Anosizato Atsinanana pour rejoindre Anosizato.

La circulation sera, par ailleurs, interrompue temporairement sur le tronçon reliant la station Shell de Fasan'ny Karana (PK 1+300) au rond-point d'Anosizato (PK 3+000), tout au long de cette journée.

Malgré les ralentissements à prévoir sur cet axe aujourd'hui, les usagers ne manifestent pas de mécontentement particulier. « La construction de cette infrastructure nous convient parfaitement, car elle présente l'avantage de désengorger durablement le trafic sur cet axe », enchaîne Laza Ratinarisoa, témoin des embouteillages quotidiens à Anosizato. Les usagers de cette route devront patienter deux ans pour en voir le résultat. La durée des travaux est de vingt-quatre mois, selon le ministère des Travaux publics.

La circulation modifiée pour les poids lourds

La Commune urbaine d'Antananarivo interdit l'accès à la zone aux poids lourds du jeudi 30 juillet à 1 h 00 au samedi 1er août à 10 h 00, en raison du coup d'envoi des travaux du flyover d'Anosizato. Des itinéraires de déviation obligatoires sont mis en place : la liaison RN4-RN7 est redirigée via Tsarasaotra, Marais Masay, la Rocade et le By-pass ; l'axe RN7-RN1 contourne la zone par Namontana-Anosibe ou Fasan'ny Karana-Ankadimbahoaka ; enfin, le transit RN1-RN4 est dévié par Itaosy, Ampasika et Ampitatafika.