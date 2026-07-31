Afrique: Grande finale mizunami - L'innovation malgache fait tilt

Trois startups malgaches ont été primées lors de la finale du programme Mizunami Africa. Les lauréats bénéficieront d'un financement et d'un accompagnement pour développer leurs projets.

Trois startups malgaches ont été primées à l'issue de la grande finale du programme Mizunami Africa, organisée par NextA en partenariat avec la Mizunami Africa Foundation. Parmi les six startups finalistes, les trois lauréates bénéficieront chacune d'un financement de 30 millions d'ariary ainsi que de six mois d'accompagnement par NextA pour accélérer le développement de leurs projets.

Le premier prix a été décerné à ECOCOCO, porté par Ambinintsoa Ratsitoarison. Le projet consiste à transformer les déchets de noix de coco en combustible écologique destiné à remplacer le charbon de bois. Pour le lauréat, le soutien de l'État représente un appui important, notamment à travers des mesures liées aux importations et à la détaxation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La deuxième place revient à Agrikola, porté par James Michael Stuart Rakotomalala. La startup développe une solution biologique à travers la fabrication de biofertilisants destinés au secteur agricole. Son promoteur évoque toutefois les difficultés auxquelles font face les entrepreneurs, notamment en matière de fiscalité et de coût de l'électricité.

Un pont

Le troisième prix a été attribué à Sakafo Madagascar, porté par Herilaza Nandrianina Rakotonirina. Le projet mise sur la transformation des fruits et légumes afin de créer des produits à plus forte valeur ajoutée. Il travaille avec les agriculteurs pour réduire les pertes de production, estimées à près de 40 %.

Créée en 2022 à Tokyo, au Japon, par l'entrepreneur Satoru Mizunami, la Mizunami Africa Foundation est une organisation à but non lucratif qui souhaite établir un pont entre le Japon et les pays africains. Depuis sa création, elle accompagne les jeunes startups malgaches et soutient les initiatives entrepreneuriales innovantes.

À travers le programme Mizunami Africa, la fondation et NextA réaffirment leur engagement en faveur de l'entrepreneuriat innovant à Madagascar. L'objectif est d'identifier, de soutenir et d'accélérer des projets à fort potentiel afin de contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial malgache.