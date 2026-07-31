Afrique: Miss monde - Le Comité Miss Madagascar renonce à l'édition 2026

Le Comité Miss Madagascar choisit de ne pas participer à Miss Monde 2026 afin de préparer une représentante plus forte et mieux accompagnée pour l'édition 2027.

Une nouvelle étape se dessine pour la représentation malgache à l'international. Le Comité Miss Madagascar (CMM) a annoncé, ce jour, sa décision de ne pas présenter de candidate au concours international Miss Monde 2026. Un choix mûrement réfléchi, qui vise à accorder davantage de temps et de moyens à une préparation approfondie, afin de permettre à la prochaine représentante de Madagascar de porter les couleurs du pays avec une identité forte, une meilleure préparation et une véritable mise en valeur de ses richesses culturelles.

Pour le Comité Miss Madagascar, représenter le pays sur la scène internationale ne se limite pas à un concours de beauté. Cette aventure constitue avant tout une occasion de faire rayonner Madagascar autrement, en mettant en lumière ses richesses humaines, sa diversité culturelle, ses valeurs de solidarité ainsi que les initiatives porteuses d'espoir menées par ses représentantes.

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À travers cette vision, le CMM souhaite renforcer une participation fondée sur l'engagement, les actions sociales et le service des communautés, en restant fidèle au concept « Beauty With a Purpose », qui place l'impact humain et les causes sociales au coeur de l'expérience Miss Monde.

Considération

Le Comité tient également à remercier toutes les personnes qui ont partagé leurs remarques, suggestions et encouragements au cours des dernières années. Ces différents retours, exprimés avec passion et attachement à l'image de Madagascar, ont été pris en considération et constituent des éléments importants dans la réflexion autour de la prochaine participation du pays.

Depuis 2012, cinq représentantes ont eu l'honneur de défendre les couleurs de Madagascar au concours Miss Monde. Fort de cette expérience, le Comité souhaite désormais construire une participation plus cohérente, plus approfondie et plus marquante, en accord avec sa volonté de valoriser l'identité malgache sur la scène internationale.

Dans cette dynamique, le CMM lancera, dès le mois d'août, les préparatifs de l'édition nationale de Miss Madagascar 2027. La future lauréate aura pour mission de représenter officiellement Madagascar au concours international Miss Monde 2027. Le Comité ambitionne ainsi de mettre en place une organisation répondant aux meilleurs standards en matière de communication, d'événementiel et d'accompagnement des candidates.

Afin de concrétiser cette nouvelle étape, un appel à candidatures sera ouvert pour recruter une agence de communication et d'événementiel expérimentée. Le partenaire sélectionné sera chargé de concevoir, de planifier, de coordonner et d'assurer la mise en oeuvre de l'ensemble des activités liées à l'organisation de la grande finale de Miss Madagascar 2027, conformément aux exigences professionnelles établies par le Comité.

Les candidatures seront ouvertes du lundi 3 août au samedi 22 août 2026, soit une période de vingt jours. À travers cette démarche, le Comité Miss Madagascar affirme sa volonté de relancer le concours national dans les meilleures conditions et de préparer une représentante capable de porter avec fierté l'image, les valeurs et la culture de Madagascar lors de Miss Monde 2027.