Madagascar: Santé - Mercy Ships s'occupent d'un millier de patients

31 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Près de mille trois cents patients sont concernés par les opérations chirurgicales menées par Mercy Ships jusqu'au mois de décembre à Toamasina. Les interventions touchent plusieurs spécialités médicales, selon les besoins des malades retenus après les consultations.

Depuis le début de l'année, les équipes de Mercy Ships se sont déplacées dans plusieurs régions de Madagascar pour organiser des consultations médicales. Cette étape a permis d'identifier les personnes nécessitant une prise en charge chirurgicale et de préparer leur admission pour les opérations.

Un appel a été lancé aux personnes souhaitant bénéficier d'une intervention. Les consultations de sélection ont commencé au mois de février. Après les évaluations réalisées par les équipes médicales, les patients éligibles ont reçu un rendez-vous pour leur opération à Toamasina.

Les interventions sont programmées jusqu'à la fin de l'année. Les patients pris en charge bénéficient d'un accompagnement adapté à leur situation, dans le cadre de la mission humanitaire de Mercy Ships visant à apporter des soins chirurgicaux aux personnes qui en ont besoin.

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