Afrique: Maroc-Madagascar - Une coopération combinant plusieurs secteurs

À l'occasion de la Fête du Trône, le Maroc a réaffirmé son engagement à accompagner Madagascar dans ses priorités de développement, à travers une coopération renforcée dans plusieurs secteurs.

À l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, le Royaume du Maroc a réaffirmé, hier à Androhibe, son engagement à accompagner Madagascar dans ses priorités de développement. À la résidence du Maroc, la réception a réuni des membres du gouvernement malgache, des représentants du corps diplomatique ainsi que plusieurs personnalités, dans un contexte marqué par le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Au-delà du caractère protocolaire de la cérémonie, les échanges ont mis en lumière les avancées concrètes du partenariat maroco-malgache. La visite d'Alice N'Diaye, ministre malgache des Affaires étrangères, au Maroc, au printemps 2026, s'est conclue par un communiqué conjoint qualifié d'historique, ouvrant une nouvelle phase de coopération bilatérale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les premières retombées de cette dynamique se concrétisent déjà. « L'effet immédiat de cette visite est l'augmentation du quota de bourses universitaires accordées aux étudiants malgaches, qui passe de 70 auparavant à 100 cette année », a annoncé Mohamed Benjilany, ambassadeur du Royaume du Maroc à Madagascar, lors de son allocution.

D'autres projets sont actuellement en cours de finalisation et devraient être lancés prochainement. La coopération concerne également le volet social.

Coopération de longue date

En juin dernier, une dizaine d'enfants malgaches, accompagnés de leurs mères et de leurs encadreurs, ont bénéficié, au Maroc, d'un programme de prise en charge. À Madagascar, « des formatrices marocaines collaborent avec des associations oeuvrant en faveur des personnes en situation de handicap » afin de renforcer leur accompagnement.

Le Maroc entend maintenir cet engagement durant cette période de refondation. « Le Maroc tient ses engagements d'accompagner Madagascar durant cette période et poursuivra ce partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des deux pays », a déclaré l'ambassadeur.

Ces résultats s'inscrivent dans une relation diplomatique ancienne, fondée sur des liens historiques entre les deux nations.

« Madagascar avait soutenu la lutte pour l'indépendance du Maroc sous le règne de feu Sa Majesté Mohammed V », rappelle l'ambassadeur, un épisode qui demeure un symbole fort de l'amitié entre les deux peuples.

L'année 2026 marque également le 20e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade du Royaume du Maroc à Antananarivo. Depuis deux décennies, les échanges bilatéraux se sont progressivement renforcés et diversifiés, couvrant des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, la formation professionnelle et l'action sociale.