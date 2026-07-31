Madagascar: Tradition - Un centre d'accueil reçoit de nouvelles jumelles de Mananjary

31 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Rota et Jemima, deux jumelles nées dans un petit village de Mananjary, sont arrivées il y a trois mois dans le centre d'accueil Mamitiana à Ambohimangakely. Elles ont été abandonnées par leurs parents biologiques. « Leur père, un guérisseur traditionnel, a refusé de les garder, car élever des jumeaux est considéré comme un tabou dans leur culture. Leur mère, encore adolescente, a perdu la raison en apprenant qu'elle a donné naissance à des jumelles », raconte Mamy Harilahatra Rakotoniaina, fondatrice du centre Mamitiana, avant-hier.

Cinq paires de jumeaux abandonnés par leurs proches ont trouvé refuge dans ce centre. Parmi eux figurent Esther et sa soeur, les premières jumelles accueillies par le centre Mamitiana. Recueillies à peine quelques jours après leur naissance, elles ont aujourd'hui 13 ans. Élevées avec affection par leur mère de coeur, Mamy Harilahatra Rakotoniaina, elles s'épanouissent pleinement et fréquentent une école publique.

À Mananjary, l'abandon des jumeaux continue. La fondatrice de l'orphelinat craint de ne plus pouvoir accueillir de nouveaux enfants, face au manque de moyens et de place. Le centre prend déjà en charge 50 enfants, dont des enfants abandonnés, des orphelins, outre les jumeaux abandonnés de Mananjary.

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Le centre peine aujourd'hui à nourrir ses pensionnaires, ce qui exige un budget mensuel de 8 millions d'ariary. L'établissement mise sur l'autonomie alimentaire grâce à l'exploitation de ses 20 hectares de terres à Tsiroanomandidy. Un projet soutenu par la Fondation Axian, qui lui a offert un motoculteur Kubota pour lancer la culture du riz et de l'arachide. « Le centre a exprimé son souhait de ne plus dépendre des autres pour nourrir ces enfants.

C'est ainsi que nous sommes venus offrir ce Kubota, pour que l'orphelinat puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire», lance Jessica Razakamanantsoa, porte-parole de la Fondation Axian. La Fondation envisage de travailler avec le centre pour aider d'autres centres, lorsque ses terres deviendront plus productives.

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