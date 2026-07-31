Madagascar: Collectivités - Quinze communes essaient la gouvernance locale

Des communes vont expérimenter l'Approche territoriale du développement local (ATDL). Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Tou-te-s Redevables », lancé en 2026 par l'Union européenne en faveur de la gouvernance publique à Madagascar, inscrit dans sa stratégie Global Gateway.

Financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par Expertise France, ce programme va renforcer la gouvernance locale auprès des communes pilotes. Le processus de sélection des communes appelées à expérimenter cette approche a été lancé, hier, à Antsirabe, en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia.

Quinze communes seront sélectionnées. Cette sélection s'appuiera sur différents critères, à savoir l'axe géographique et la densité de la population. « L'axe RN7 constitue un véritable laboratoire pour le déploiement de solutions de gouvernance innovantes. Dans ces communes en pleine mutation urbaine, l'intensité de l'activité économique accentue des défis critiques: pression démographique, gestion foncière et accès aux services publics.

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L'intégration de la Commune urbaine d'Antsiranana vient consolider la représentativité des membres de l'Association des Grandes Villes de Madagascar (AGVM), aux côtés de Fianarantsoa et d'Antsirabe, et pose les jalons d'une extension progressive du modèle à l'ensemble des grandes agglomérations malgaches dans le cadre du Plan national de décentralisation et de développement local (PNDDL) », selon un communiqué publié dans le cadre de cet événement.

L'Union européenne soutient l'idée que c'est au niveau local que se jouent l'accès aux services essentiels, la cohésion sociale, la résilience des territoires et la capacité à faire émerger des solutions concrètes.