Madagascar: Pétanque - Mondiaux juniors - Trois victoires sur quatre en doublette mixte

31 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Bon début. Madagascar a enregistré trois victoires sur les quatre parties de poule de qualification des épreuves de doublette mixte, hier, lors de la première journée des championnats du monde des jeunes U18 à Santa Susanna, en Espagne. Les parties de poule se jouent selon le système suisse, avec un temps limité à une heure et deux mènes supplémentaires.

La première doublette, constituée d'Avotiana Eliot Raberanto et de Nameno Ramamonjisoa, a battu au bout du suspense, 10 à 9, la formation turque. La paire malgache a mené 4-1 à la quatrième mène, puis a égalisé et mené 9-4 avant de voir les Turcs revenir au score à 9 partout, avant de l'emporter à la dernière mène supplémentaire.

Au deuxième match, le deuxième duo, Harison Clarito Andriambelonony et Nomena Ramamonjisoa, a défait à sens unique, 13 à 2, en seulement trente minutes, l'équipe hôte espagnole. Madagascar a nettement dominé depuis l'entame de la partie, menant 4-2 puis 10-2 à la 3e mène avant de l'emporter 13-2. Clarito a été impressionnant avec des tirs réussis à 100 %.

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Dans l'après-midi, la formation de la Grande Île a encaissé son unique défaite contre la Belgique, lors de la 3e partie. Clarito et Nomena ont, par la suite, remis la pendule à l'heure en s'imposant 13 à 8 contre les Allemands dans la soirée.

Le coup d'envoi de la première partie de poule des triplettes mixtes a été donné hier soir vers 20 heures. Madagascar a affronté l'Angleterre. Place, ce vendredi matin, de 10 h à 14 h, à la phase de qualification du tir de précision, suivie des quarts de finale. En fin d'après-midi, de 17 h à 20 h, auront lieu le deuxième, le troisième et le quatrième tours des épreuves de triplette. Les huitièmes et les quarts de finale, en triplette et en doublette, sont programmés samedi, suivis dans la soirée des demi-finales et de la finale du tir de précision.

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