Madagascar: Beach soccer- Championnat national - Pangalane Beach Mananjary prend le large

Doublé d'entrée. Six matchs ont été au programme de la première journée du championnat national de Beach soccer, en marge du festival Mazavaloha hier, sur la plage de Manakara. Pangalane Beach Mananjary se hisse en pole position du groupe A, crédité de 6 points après ses deux victoires d'entrée.

L'équipe d'Atsimo-Atsinanana a défait 6-1 le FC Bagdad d'Atsinanana puis a battu de justesse 5-4 l'AS V7V Manakara. L'équipe hôte a rectifié son tir et a, par la suite, écarté 3-2 Kidabo de Melaky. Après sa défaite au premier match, le FC Bagdad a largement disposé du FC Kidabo, 11-3. Dans le groupe B, l'AS FAJ d'Atsimo-Andrefana s'est imposée 8-3 contre le FC BF de Farafangana. Et la sélection de Menabe a, de son côté, laminé le FC BF sur un score fleuve de 10-1. La phase de poules s'étalera jusqu'au samedi. Les demi-finales et la finale auront lieu dimanche.