Madagascar: Rock - Valahara dévoile l'album Haizina sy Hazavana

Faire vivre un album sur scène et partager son univers avec le public. C'est l'objectif du groupe de rock Valahara, qui donnera, ce samedi, à partir de 15 heures, à Ivokolo Analakely, le concert de promotion de son premier album Haizina sy Hazavana. Pendant au moins trois heures, les cinq musiciens interpréteront les onze titres de cet opus, sorti en janvier, dont plusieurs chansons qui seront jouées en public pour la première fois.

Le spectacle sera marqué par la présence de plusieurs invités. Le chanteur Jimmy Harison participera à un duo avec le groupe. Plusieurs invités surprises, déjà bien connus du public, viendront compléter l'affiche.

Composé de onze morceaux, dont quatre ont déjà été adaptés en clips vidéo, Haizina sy Hazavana reflète les contrastes de la vie. L'album aborde aussi bien les joies que les épreuves à travers des chansons d'amour, de séparation et des morceaux aux ambiances plus sombres. Il traite également de sujets de société, notamment la corruption, les abus de pouvoir et les inégalités devant la justice, tout en proposant des titres porteurs d'espoir et de courage pour les amateurs de rock.

L'une des chansons peut même accompagner une ouverture de mariage, illustrant la diversité des thèmes abordés.

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Ce concert constituera la première grande présentation en direct de cet album, préparé avec soin par le groupe. La promotion de Haizina sy Hazavana se poursuivra jusqu'à la fin de l'année, avec la sortie prochaine d'un nouveau titre. Ce premier album est déjà disponible sur la plateforme Moozik.

Fondé à la fin de l'année 2022, Valahara est composé de Ranja au clavier, Garry à la batterie, Sitraka au chant, Jaykee à la guitare et Yrah. En mars dernier, le groupe avait participé, comme invité, au concert du groupe Green. Avec ce rendez-vous à Ivokolo Analakely, Valahara poursuit son ambition de faire rayonner son identité musicale auprès du public.