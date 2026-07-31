Madagascar: Littérature - Trois autrices transmettent l'espoir à travers leurs oeuvres

Trois écrivaines malgaches ont présenté leurs ouvrages à la Bibliothèque nationale d'Anosy, où elles ont partagé des récits inspirés de leur vécu pour encourager les lecteurs à croire en leurs rêves et à surmonter les épreuves.

Transformer les blessures en force et les expériences personnelles en source d'inspiration. Tel est le message porté par Lova Fanambinasoa, Marianne Razaf et Viviane Rahariniaina, qui ont présenté, ce mercredi, à la Bibliothèque nationale d'Anosy, leurs ouvrages au public. Déjà publiés en France, leurs livres invitent à réfléchir au dépassement de soi, à la résilience et à la quête de sens.

Cette rencontre a permis aux trois autrices d'expliquer les raisons qui les ont conduites à écrire. Pour Lova Fanambinasoa, il était essentiel que les Malgaches puissent, eux aussi, découvrir ces ouvrages.

« Les étrangers ont déjà lu nos livres. Il était important que nos compatriotes puissent aussi les découvrir. Chacune transmet un message différent, mais ils se complètent et peuvent aider à avancer dans la vie », a-t-elle déclaré.

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Dans Une petite fille rêveuse, Lova Fanambinasoa retrace avec sincérité son parcours, en évoquant aussi bien ses réussites que ses fragilités. Selon elle, les témoignages de ses lecteurs montrent que son livre les pousse à remettre leur vie en question et à passer à l'action. « Le plus beau retour est celui des personnes qui décident enfin de vivre la vie dont elles rêvaient. Le livre invite à arrêter de simplement survivre et à oser réaliser ses aspirations », souligne-t-elle.

Autrice de Bâtir l'espoir, Viviane Rahariniaina est convaincue que le vécu constitue la meilleure source d'encouragement. « Rien n'est plus fort que le vécu pour inspirer son entourage. Il ne faut jamais sous-estimer son propre parcours, car il peut aussi transformer la vie d'autres personnes», affirme-t-elle. Les réactions de ses lecteurs l'ont profondément marquée. Beaucoup lui confient avoir traversé les mêmes difficultés, trouvant dans son témoignage la preuve qu'ils ne sont pas seuls.

De son côté, Marianne Razaf propose, dans Entière et vivante, une réflexion sur le sens de l'existence. Pour elle, chacun possède une mission à accomplir.