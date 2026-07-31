Madagascar: Spectacle - Quatre icônes partagent la scène

À l'occasion de son 23eanniversaire, RDJ 96.6 FM prépare une célébration d'envergure en réunissant sur une même scène quatre artistes parmi les plus populaires de Madagascar : Denise, Shyn, Ljo et Ceasar. Prévu ce dimanche au Palais des sports Mahamasina, ce grand rendez-vous mettra également à l'honneur la musique malgache à travers plusieurs duos inédits, et la participation d'artistes surprises, dont les noms seront annoncés ultérieurement.

Pour Denise, cette invitation revêt une dimension toute particulière. Présente sur les ondes de RDJ depuis le début de sa carrière, la chanteuse considère ce spectacle comme une forme d'hommage à son parcours. Lauréate de plusieurs distinctions lors des RDJ Mozika Awards, dont celle d'Artiste de l'année, elle voit cette célébration comme une marque de confiance et de reconnaissance.

« Depuis le début de notre carrière, RDJ a toujours accompagné notre musique. C'est une grande joie d'être honorée comme artiste de cette maison et de continuer à soutenir la musique malgache. Je suis prête pour cette fête, d'autant plus que je me produis rarement au Palais des sports», confie-t-elle.

Shyn partage le même sentiment de gratitude.Présent dans l'univers de RDJ depuis 2005, il estime que cette invitation récompense plusieurs années de collaboration.

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« C'est un immense honneur d'avoir marqué plusieurs générations et d'avoir été choisi pour célébrer les 23 ans de RDJ. Nous préparons un spectacle que le public n'a encore jamais vu à Antananarivo. Ce sera une avant-première avant notre participation au Makua Festival à Toamasina», explique-t-il. Il rappelle également que RDJ est reconnue pour la qualité de ses productions, notamment grâce à ses installations techniques, et précise que l'organisation met tout en oeuvre pour débuter la fête suffisamment tôt afin d'assurer le bon déroulement de l'événement dans les meilleures conditions de sécurité.

De son côté, Ljo se réjouit de partager l'affiche avec ses aînés. « C'est un grand honneur de monter sur scène avec ces artistes. Nous recherchons tous la qualité et nous partageons la même vision. Ce sera l'un des plus grands spectacles de l'année et nous voulons toujours dépasser les attentes du public », affirme-t-il.

L'engouement du public est déjà bien visible. Selon les organisateurs, 70 % des places sont déjà réservées, tandis que l'organisation promet de maintenir un niveau de qualité à la hauteur des attentes.