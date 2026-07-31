Madagascar: Naufrage - Un marin ukrainien porté disparu

Disparu le 5 juillet à bord du vraquier M/V Aetos, un marin ukrainien demeure introuvable. Sa famille appelle les habitants du nord de Madagascar à la vigilance.

Un marin ukrainien est porté disparu depuis le 5 juillet dans le nord du canal du Mozambique, et les recherches se concentrent actuellement sur la côte nord de Madagascar. Yehor Zadorozhniy, 28 ans, second lieutenant de pont à bord du navire marchand M/V Aetos, a quitté la passerelle en début d'après-midi pour s'entraîner sur le pont.

Selon les témoignages recueillis, il portait une tenue de sport, une montre connectée et des écouteurs, et avait emporté son téléphone professionnel. Quelques heures plus tard, seul un élastique de musculation a été retrouvé, laissant planer le mystère sur les circonstances exactes de sa disparition.

Aucun autre objet personnel n'a été découvert et aucune trace n'a permis de déterminer ce qui s'est produit. Le navire poursuivait sa route entre le Brésil et Oman lorsqu'il a signalé l'incident.

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Les autorités maritimes seychelloises ont diffusé un avis officiel invitant les capitaines de navires et les pêcheurs à renforcer leur vigilance dans l'ouest de l'océan Indien.

Inquiétude croissante

Si les recherches se sont d'abord concentrées autour des îles Aldabra et Assumption, l'hypothèse d'une dérive vers les côtes malgaches est désormais prise au sérieux.

À ce jour, aucune communication officielle n'a été publiée par les autorités maritimes malgaches, malgré l'inquiétude croissante de la famille et des proches du marin disparu. La compagne de Yehor, Yuliia Bezzubchenko, multiplie les appels à l'aide. Elle demande aux habitants des régions côtières du nord de Madagascar, en particulier à Antsiranana, Nosy Be, Ambanja, Analalava et Antsohihy, de partager l'avis de recherche et de signaler toute information, même minime.

Elle décrit son compagnon comme un homme mesurant 1,81 m, athlétique, aux cheveux bruns courts, à la barbe soignée et aux yeux marron, sans tatouage. Les pêcheurs, guides, chauffeurs, personnels d'hôpitaux et habitants des villages côtiers sont sollicités afin de prêter attention à tout indice.

Le Seamen's Club Ukraine, organisation de soutien aux marins, a également relayé l'appel en insistant sur l'urgence d'étendre les recherches à l'échelle internationale. Ses représentants demandent des reconnaissances aériennes, des inspections des littoraux isolés et une enquête indépendante sur les circonstances de la disparition, jugée suspecte par la famille.

Celle-ci affirme qu'aucun signe de détresse personnelle n'avait été constaté chez Yehor avant l'incident et s'interroge sur la réaction initiale de l'équipage ainsi que sur la manière dont l'incident a été qualifié.