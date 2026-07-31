Madagascar: Fausse alerte - Une femme cache son ex-mari à Ambohimanambola

31 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Insolite. Un homme porté disparu a finalement été retrouvé sain et sauf mercredi à Ambohimanambola. Âgé de 42 ans, il avait été déclaré disparu le 28 juillet par son épouse, qui avait alerté la gendarmerie.

Selon ses déclarations, il avait quitté la maison la veille pour s'occuper d'un dossier administratif et n'était jamais rentré. Des appels suspects avaient ensuite orienté les enquêteurs vers son ex-épouse, R. L., qui avait affirmé qu'il se trouvait détenu à la gendarmerie d'Andoharanofotsy, une information démentie par cette dernière. R. L. avait été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête.

Le lendemain, le 29 juillet, l'homme est rentré. Il a expliqué avoir passé deux jours chez son ex-femme afin de rendre visite à leurs enfants et avoir volontairement caché sa présence à son épouse actuelle, par crainte des recherches engagées.Il a précisé n'avoir été victime ni d'une agression ni d'un enlèvement.

Son ex-conjointe a reconnu avoir menti lors de son premier interrogatoire. L'homme a été entendu par les enquêteurs pour préciser les circonstances de cette disparition volontaire.

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