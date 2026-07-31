Madagascar: Examen - Une lycéenne tente le bac malgache

31 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Du haut de ses 16 ans, Daniella fait preuve d'une ambition sans limites. Elle a décroché le diplôme du baccalauréat scientifique français cette année. Cette élève du Lycée privé Le Major, à Andrononobe Analamahitsy, s'est attaquée, par la suite, au baccalauréat malgache, qui s'est déroulé la semaine dernière. Elle s'est présentée en tant que candidate de la série littéraire. Ce parcours s'inscrit dans une démarche mûrement réfléchie. Daniella souhaite consolider son dossier académique pour lui ouvrir les portes des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger, en cumulant ces deux diplômes.

Avoir de meilleures notes augmente les chances de pouvoir étudier à l'étranger. Daniella pense disposer de meilleurs bagages pour atteindre son objectif. Son établissement scolaire lui a permis de mettre en pratique ses acquis grâce à un laboratoire sophistiqué, à une technologie de pointe en informatique, mais aussi aux compétences des enseignants. « Les résultats des examens sont toujours satisfaisants », affirme Hantamalala, responsable pédagogique du Lycée Le Major.

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