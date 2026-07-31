Burkina Faso: Rapatriement volontaire des réfugiés - Le pays réaffirme son engagement pour un retour libre, sûr et digne

Une délégation burkinabè, conduite par le camarade secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, l'ambassadeur Vlé Fulbert Traoré, a pris part, ce jeudi 30 juillet 2026, par visioconférence, à une réunion du Groupe de travail technique de la Commission tripartite Burkina Faso - République du Mali - Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer le processus de rapatriement volontaire des réfugiés, de faire le point sur les avancées enregistrées, d'identifier les défis qui subsistent et de renforcer la coordination entre les différents acteurs engagés dans la mise en oeuvre de l'Accord tripartite.

A l'ouverture des travaux, le chef de la délégation burkinabè a transmis les salutations et les encouragements des plus hautes autorités du Burkina Faso à l'ensemble des participants, saluant les efforts conjoints des gouvernements burkinabè et malien, ainsi que l'accompagnement constant du HCR, avant de remercier les membres du Groupe de travail technique pour leur disponibilité et leur engagement en faveur de cette mission.

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Pour le secrétaire permanent, cette session d'évaluation constitue une étape importante dans la mise en oeuvre des recommandations issues de la 14e réunion de la Commission tripartite. "Au-delà des aspects techniques, elle témoigne de la volonté commune des trois parties de garantir aux réfugiés un retour volontaire, libre, sûr et digne", a -t-il ajouté. L'ambassadeur Vlé Fulbert Traoré a rappelé que le processus de rapatriement volontaire engagé depuis la signature de l'Accord tripartite en 2015 et renforcé par sa révision en 2024 repose sur un engagement politique et humanitaire fort.

Il a, par ailleurs souligné que sa réussite passe par la sécurité des personnes rapatriées, leur accès aux services sociaux de base, leur réinsertion socio-économique ainsi qu'une collaboration étroite entre les Etats, le HCR, les partenaires et les communautés d'accueil.

Les échanges ont également permis aux participants d'harmoniser leurs approches, de partager les informations relatives aux intentions de retour et d'examiner les perspectives d'amélioration du processus, dans un contexte où la coordination entre les différentes parties demeure essentielle. En clôturant son allocution, le secrétaire permanent a exprimé le souhait que les travaux débouchent sur des actions concrètes, à même de renforcer la protection des réfugiés et de consolider les conditions d'un rapatriement volontaire durable, conformément aux engagements internationaux des Etats partis.