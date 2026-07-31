Afrique: CAN féminine Maroc 2026 - La ministre Annick Pikbougoum galvanise l'UNSE à Casablanca

En séjour au Maroc à l'occasion de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Annick Pikbougoum, a rendu visite, le jeudi 30 juillet, à la délégation de l'Union nationale des supporters des Etalons (UNSE), installée à Casablanca.

Cette visite de soutien s'inscrit dans la dynamique de mobilisation autour des Etalons dames, battues lors de leur entrée en lice face à la Côte d'Ivoire. Pour la ministre, il était important de s'assurer des conditions de séjour des supporters et de les encourager à poursuivre leur mission de soutien auprès de la sélection burkinabè. « Nous sommes venus voir comment ils sont installés et les encourager à accompagner l'équipe.

Après le premier match, les joueuses ont plus que jamais besoin du soutien de tous les Burkinabè, qu'ils soient présents au Maroc ou restés au pays », a déclaré Annick Pikbougoum.

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La ministre, qui avait également rencontré les joueuses à l'entrainement, s'est dit confiante quant à leur état d'esprit. Selon elle, le groupe affiche une bonne disposition psychologique avant les deux dernières rencontres de la phase de groupes, décisives pour une éventuelle qualification. Elle a également salué l'accueil réservé à la délégation burkinabè par l'établissement hôtelier qui héberge les supporters. Prenant la parole au nom du président de l'UNSE, absent pour cette mission, Stella Tapsoba, cheffe de la délégation, a exprimé sa reconnaissance pour cette marque d'attention.

« Cette visite nous honore et nous galvanise davantage. Nous sommes venus pousser les Etalons vers la victoire », a-t-elle affirmé. Evoquant l'absence de l'UNSE lors du premier match, elle a reconnu que les supporters comme les joueuses avaient ressenti ce manque. « Le deuxième match sera en quelque sorte notre premier rendez-vous avec l'équipe. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pouvons contribuer à la relance des Etalons », a-t-elle soutenu. Annick Pikbougoum a invité tout le peuple burkinabè à rester uni derrière les Etalons dames. « Elles y croient, nous y croyons également. Restons positifs et continuons de les soutenir », a-t-elle lancé.