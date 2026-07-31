Burkina Faso: Commune de Koudougou - ¨Plus de 620 millions F CFA investis en 2025

La délégation spéciale de la commune de Koudougou a organisé, le vendredi 24 juillet 2026, une journée de redevabilité pour présenter le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2025.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koudougou, Amédée Paré et ses collaborateurs étaient face aux populations pour rendre compte de la gestion des affaires dans la collectivité. Selon le PDS, cet exercice de redevabilité entre dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale et participative. Elle a été aussi une occasion pour Amédée Paré de présenter les résultats des performances de la collectivité en 2025.

Le bilan des réalisations s'articule autour de quatre axes à savoir, la valorisation des potentialités socio-économiques, le renforcement des services sociaux de base, le renforcement de la sécurité, la cohésion sociale et la paix.

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Le dernier axe concerne le renforcement de la gouvernance locale, la résilience et la participation citoyenne. Sur le premier point, on note la construction de 45 boutiques de rue, des locaux pour compteurs d'électricité, plus quatre blocs de latrines pour un coût total de 111 899 743 FCFA sur financement budget communal ; la construction de 32 autres boutiques de rue, des locaux pour compteurs d'électricité, des blocs de latrines d'un coût de 71 500 000 F CFA sur financement de l'ADCT/PREGOLDS.

En ce qui concerne le renforcement des services sociaux de base, le PDS a cité des réalisations et acquisitions dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'accès à l'eau potable. Dans le domaine de la santé on peut citer, entre autres, la construction d'un dépôt de Médicaments essentiels génériques (MEG) au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Villy Nadioulou, d'un montant total de 5 701 594 FCFA sur financement ADCT/PREGOLS ; la construction d'un dispensaire au CSPS de Sigoghin, d'un montant de 16 750 245 FCFA sur financement Fonds propres; la construction des bâtiments d'Etat civil dans six CSPS, d'un montant de 21 998 850 FCFA sur financement budget communal.

Le montant total des investissements visant à renforcer les services sociaux de base s'élèvent à plus de 300 millions F CFA dont 143 149 993 F CFA pour la santé et 125 092 236 F CFA pour l'éducation. En 2025 les ressources mobilisées pour la réalisation des activités sont estimées à 621 857 459 FCFA.