Bénin: La SBEE promet une fête de l'indépendance sans coupures

À la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, célébré ce samedi 1er août sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou sous le thème « Les Forces de défense et de sécurité (FDS), ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité », la Société béninoise d'Énergie Électrique (SBEE) a annoncé des mesures renforcées pour assurer la fourniture d'électricité pendant les festivités.

L'annonce, faite le 30 juillet par William Hounsam, chef du Département Support Technique de la SBEE, intervient après un mois de juillet particulièrement marqué par des coupures programmées dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Parakou, Abomey-Calavi et une dizaine d'autres localités.

Ces zones ont connu des interruptions temporaires liées à des travaux de maintenance destinés à moderniser un réseau régulièrement soumis à de fortes sollicitations. Le 23 juillet, des perturbations ont même touché 11 des 12 départements du pays.

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Mais à l'approche du 1er août, la situation change. C'est une pratique désormais habituelle pour la SBEE. En 2024 déjà, l'entreprise publique avait suspendu ses travaux de maintenance afin de garantir une célébration sans désagrément. Le message est clair : pas de coupure d'électricité pendant l'exécution de l'hymne national.

L'enjeu dépasse le simple aspect symbolique. La fête nationale de cette année revêt une importance particulière, car elle se tient au lendemain de l'installation officielle du Sénat, dans un contexte que les autorités souhaitent placer sous le signe de l'unité nationale autour du nouveau président, Romuald Wadagni.

Défilé militaire, animations sur la Place de l'Amazone, nocturnes de pétanque les 1er et 2 août : l'ensemble des festivités repose sur une alimentation électrique fiable, notamment pour les écrans géants, la sonorisation et l'éclairage nocturne des monuments.

Pour la SBEE, gérée depuis 2024 en partenariat avec le groupe panafricain Eranove, cette suspension temporaire des travaux illustre le défi de moderniser un réseau vieillissant tout en limitant les désagréments pour les citoyens, en particulier lors de la célébration de la fête nationale.