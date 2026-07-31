Sénégal: Élection à la FSF - Le verdict du TAS attendu avant le 21 août

31 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Yaya Sow

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) devrait rendre sa décision avant le 21 août 2026 dans le dossier opposant Mady Touré au président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall. L'information a été révélée par Wiwsport, citant le journaliste Mbaye Jacques Diop.

Pour rappel, l'élection à la présidence de la FSF, tenue le 2 août 2025, avait été marquée par une vive contestation. Arrivé deuxième au premier tour, Mady Touré avait refusé de participer au second tour, dénonçant des irrégularités, des soupçons d'achat de voix et de corruption. Abdoulaye Fall avait finalement été élu président de l'instance. Après le rejet de son recours par les organes internes de la Fédération, Mady Touré avait saisi le TAS en septembre 2025 pour demander l'annulation du scrutin. Une audience s'est tenue le 10 mars 2026 à Lausanne, en Suisse. La FSF aurait sollicité un report de la décision, une demande qui aurait été rejetée par le TAS.

Si l'instance arbitrale valide l'élection, Abdoulaye Fall conservera son mandat. Une annulation du scrutin pourrait entraîner l'organisation d'une nouvelle élection à la tête de la Fédération sénégalaise de football.

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