Algérie: Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l'accident d'autobus à Boumerdès

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, vendredi, ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident survenu suite au dérapage et à la chute d'un autobus de transport de voyageurs dans un ravin à Berrahmoune El Karma, relevant de la daïra de Boumerdès, ayant fait, selon un bilan provisoire, 25 morts et 44 blessés.

"C'est avec une profonde affliction et une immense tristesse que j'ai appris la nouvelle du tragique accident de la circulation survenu dans la wilaya de Boumerdès, qui a coûté la vie à plusieurs enfants de l'Algérie, victimes des criminels et du terrorisme routier. La justice frappera d'une main de fer, sans la moindre indulgence, après les investigations qui permettront d'élucider les circonstances de cet accident", lit-on dans le message de condoléances.

"En cette pénible épreuve qui accable les coeurs, nous nous inclinons avec déférence à la mémoire de toutes les victimes et présentons à leurs familles nos condoléances les plus attristées et nos profonds sentiments de compassion, priant Dieu Tout-Puissant de les entourer de Sa sainte miséricorde et de les accueillir, en ce jour de vendredi, en Son vaste paradis parmi les justes de Ses serviteurs et les martyrs", a poursuivi le président de la République.

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Et d'ajouter: "Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés de cet accident tragique. +A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons+".

"En cette douloureuse circonstance, je décrète un deuil national de trois jours, à compter de ce jour, avec la mise en berne de l'emblème national sur l'ensemble du territoire national", a conclu le message de condoléances.