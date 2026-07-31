Tunisie: 11 morts et 38 blessés dans un accident de bus à Boumerdès

Un grave accident de la circulation a fait 11 morts et 38 blessés vendredi matin dans la wilaya de Boumerdès, à l'est d'Alger, après le renversement d'un bus de transport de voyageurs dans la localité de Berrahmoun El-Karma.

Selon un premier bilan communiqué par les services de la Protection civile algérienne, l'accident s'est produit vers 9h41 sur la voie d'évitement de Berrahmoun El-Karma, dans la périphérie de la commune de Boumerdès.

D'après les premières informations disponibles, le chauffeur du bus aurait perdu le contrôle du véhicule, qui a quitté la chaussée avant de se renverser dans un ravin situé en contrebas de la route.

Les équipes de secours ont rapidement été dépêchées sur les lieux afin de procéder à l'évacuation des victimes et à la sécurisation de la zone. Plusieurs moyens d'intervention ont été mobilisés pour prendre en charge les blessés, dont certains souffriraient de blessures à différents degrés de gravité.

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La Protection civile a indiqué que les opérations de secours et de transfert vers les établissements hospitaliers se poursuivaient, précisant que le bilan pourrait évoluer en fonction de l'avancement des interventions.

Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet accident, notamment les causes ayant conduit à la perte de contrôle du bus.