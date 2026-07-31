Tunisie: Première exportation de voitures électriques tunisiennes vers l'Allemagne

La Tunisie a franchi une nouvelle étape dans son développement industriel avec l'exportation, vendredi 31 juillet 2026, de la première cargaison de voitures électriques produites localement par la société Bako Motors vers le marché allemand. Cette opération marque une avancée importante pour l'industrie automobile tunisienne, appelée à évoluer vers des segments à plus forte valeur ajoutée, notamment ceux liés à la mobilité durable.

La directrice générale du Commerce extérieur au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Dorra El Borji, a qualifié cette opération de "étape qualitative", estimant qu'elle illustre la capacité de l'industrie tunisienne à répondre aux exigences des marchés internationaux, en particulier européens, soumis à des normes techniques et environnementales strictes.

S'exprimant en marge de l'opération d'exportation, elle a précisé, dans une déclaration accordée à Jawhara Fm, que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des entreprises tunisiennes souhaitant accéder à de nouveaux marchés, en coordination avec le Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La responsable a toutefois rappelé que cette expédition ne constitue pas la première opération d'exportation de l'entreprise, mais représente une étape stratégique après l'obtention de la certification européenne de conformité CE, indispensable pour accéder aux marchés de l'Union européenne.

Une industrie automobile tunisienne en mutation

Entreprise tunisienne innovante, Bako Motors exporte déjà ses produits vers plusieurs destinations, notamment l'Italie, le Qatar et l'Arabie saoudite. L'entrée sur le marché allemand vient ainsi renforcer sa présence internationale et témoigner, selon le ministère du Commerce, d'une reconnaissance croissante de la qualité des produits fabriqués en Tunisie.

Cette évolution s'inscrit dans une dynamique plus large du secteur automobile tunisien. Le pays compte aujourd'hui environ 280 entreprises spécialisées dans les composants automobiles, employant près de 95.000 personnes. Les exportations du secteur ont atteint environ 3,9 milliards de dollars en 2025, plaçant la Tunisie au deuxième rang africain dans ce domaine.

La Tunisie dispose notamment d'une expertise reconnue dans la fabrication des câblages électriques et des composants automobiles, un savoir-faire qui facilite aujourd'hui son positionnement dans la chaîne de valeur des véhicules électriques.

Plus de 40 % de composants tunisiens dans le véhicule électrique

Selon Dorra El Borji, le véhicule électrique produit par Bako Motors affiche un taux d'intégration locale supérieur à 40 %.

Cette intégration concerne plusieurs éléments, notamment les batteries, les câbles électriques, l'aluminium, certains textiles utilisés pour les sièges, les roues ainsi que d'autres composants industriels.

Pour la responsable, cette évolution traduit le passage progressif de l'industrie tunisienne d'une logique d'assemblage vers une capacité accrue de conception et de production.

Le développement de la voiture électrique bénéficie également du contexte international marqué par l'accélération de la transition énergétique et la recherche de solutions de mobilité moins dépendantes des carburants fossiles.

Dorra El Borji a souligné que les mesures prévues dans la loi de finances 2026 en faveur des véhicules électriques devraient contribuer à stimuler les investissements dans ce secteur émergent.

La Tunisie ambitionne, dans le cadre du partenariat public-privé consacré au secteur des composants automobiles, de porter les exportations du secteur à 14 milliards de dinars, d'attirer environ 300 millions de dollars d'investissements dans l'industrie automobile électrique et d'atteindre 150.000 emplois à l'horizon 2027.

Avec cette première expédition vers l'Allemagne, la Tunisie entend ainsi confirmer son ambition de devenir une plateforme régionale dans l'industrie automobile et les technologies liées à la mobilité électrique.