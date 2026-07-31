Tunisie: Mobilités aériennes avancées - Oman confie à un consortium tuniso-franco-canadien l'élaboration de sa stratégie nationale

La région de Bizerte a accueilli une rencontre stratégique entre l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie et les représentants du consortium international GUAMobility, chargé d'accompagner Mascate dans la conception de sa stratégie nationale dédiée aux mobilités aériennes avancées (Advanced Air Mobility - AAM). Une coopération qui illustre la montée en puissance de l'expertise tunisienne dans les technologies de transport du futur.

L'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Tunisie, Hilal Ben Abdallah Assinaoui, accompagné de son conseiller Zaher Sulaiman Al Abri, a effectué une visite de travail au Coworking Business Center (CBC) de Zarzouna, à Bizerte, où il a rencontré l'équipe dirigeante du consortium international GUAMobility, conduit par Borhene Dhaouadi.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi d'un contrat d'une durée de 18 mois confié au consortium GUAMobility, regroupant les compétences de GIS, DTA et Innovitech, pour élaborer la Stratégie nationale des mobilités aériennes avancées du Sultanat d'Oman.

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L'objectif de cette mission est d'accompagner Oman dans la structuration d'un nouveau modèle de mobilité reposant sur l'intégration progressive des technologies aéronautiques émergentes, notamment les drones civils et logistiques ainsi que les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL).

Une feuille de route en huit axes stratégiques

Au cours de cette rencontre, les membres du consortium ont présenté l'état d'avancement des travaux, organisés autour de huit axes principaux : la gouvernance et le cadre stratégique ; l'analyse réglementaire et institutionnelle ; l'identification des cas d'usage et des secteurs prioritaires ; le développement des infrastructures, notamment les vertiports ; l'intégration de l'espace aérien à travers les systèmes UTM/U-Space ; la structuration de l'écosystème industriel, de l'innovation et de l'investissement ; l'élaboration d'une feuille de route nationale et d'un plan de mise en oeuvre ; la communication, le renforcement des capacités et la coopération internationale.

Cette stratégie vise notamment à préparer l'émergence d'une économie de basse altitude (Low Altitude Economy), un concept basé sur l'utilisation de nouveaux moyens de transport aériens pour compléter les réseaux terrestres existants, réduire la congestion urbaine et améliorer la connectivité territoriale.

Le choix d'un consortium comprenant des compétences tunisiennes pour accompagner un projet stratégique au Sultanat d'Oman constitue un signal fort pour l'ingénierie nationale.

À travers GUAMobility, les experts tunisiens participent à un chantier technologique qui touche plusieurs domaines : réglementation aérienne, sécurité, infrastructures numériques et physiques, planification urbaine intelligente et intégration des nouvelles solutions de mobilité.

Cette coopération intervient également dans un contexte où plusieurs pays cherchent à anticiper les transformations du secteur des transports, avec le développement des drones professionnels et des véhicules aériens électriques autonomes.

Oman invité à présenter son modèle à BIGTECH Tunisia 2026

Lors de cette rencontre, la participation officielle du Sultanat d'Oman à BIGTECH Tunisia 2026, prévu les 13 et 14 octobre prochains à Tunis, a également été évoquée.

Cet événement devra réunir des acteurs technologiques, investisseurs et entreprises autour des enjeux de l'innovation, de la transformation numérique et des nouvelles technologies.

Oman devrait y présenter son expérience dans le domaine des mobilités aériennes avancées ainsi que sa vision en matière de villes intelligentes et d'innovation territoriale.

La rencontre de Bizerte n'a pas uniquement porté sur le volet technologique. Les discussions ont également abordé les perspectives de coopération économique et industrielle entre les deux pays.

Ont notamment pris part aux échanges Faouzi Ben Aïssa, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est (CCINE) ; Lotfi Sahli, président de CONECT Bizerte ; Raouf Golli, entrepreneur ainsi que des représentants du groupement MAP/ARLYNK.

Les participants ont évoqué la possibilité d'organiser, avant la fin de l'année 2026, une mission économique et industrielle tunisienne au Sultanat d'Oman.

Plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires, notamment : l'industrie maritime et les constructions navales ; les équipements liés au secteur de l'énergie ; l'agroalimentaire ; l'ingénierie spécialisée et les services technologiques à forte valeur ajoutée.

Une ouverture vers une coopération triangulaire Tunisie-Oman-Libye

Les discussions ont également porté sur la possibilité de développer une dynamique économique associant la Tunisie, Oman et la Libye. Cette perspective s'appuie notamment sur la double accréditation diplomatique de l'ambassadeur omanais, également ambassadeur non résident auprès de l'État libyen.

L'objectif serait de favoriser des partenariats industriels, logistiques et technologiques ainsi que de créer de nouvelles chaînes de valeur régionales.

À travers cette coopération autour des mobilités aériennes avancées et des secteurs industriels émergents, la Tunisie cherche ainsi à renforcer son positionnement comme plateforme régionale d'expertise, d'innovation et de coopération technologique.