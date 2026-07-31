Tunisie: Coupures d'électricité, bornes hors service, longues files d'attente... - Le calvaire des propriétaires de voitures électriques

L'État tunisien a mis en place plusieurs mesures incitatives pour encourager l'achat et la commercialisation des voitures électriques, dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir des moyens de transport plus propres et plus respectueux de l'environnement.

Parmi ces mesures figurent notamment la réduction de la TVA à 7% sur les voitures électriques, la baisse de 50% des frais d'immatriculation et de la taxe annuelle de circulation, ainsi que l'octroi d'avantages douaniers. Une fiscalité préférentielle a également été instaurée pour les équipements et les bornes de recharge électriques.

Ces incitations ont commencé à avoir des répercussions positives sur le marché tunisien des voitures électriques. Le nombre de ces automobiles commercialisées a, ainsi, nettement progressé par rapport à l'année précédente. Alors qu'un peu plus de 600 voitures électriques avaient été vendues sur l'ensemble de l'année 2025, quelque 1.100 véhicules ont déjà été écoulés depuis le début de l'année 2026, témoignant d'une dynamique de croissance du marché.

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Une tendance qui devrait se poursuivre, selon le président de la Chambre des concessionnaires et des constructeurs automobiles, Ibrahim Debbache, qui table sur la commercialisation de 2.000 voitures électriques supplémentaires d'ici l'année prochaine.

Si ces chiffres témoignent de l'essor progressif de la mobilité électrique en Tunisie, la réalité du terrain révèle toutefois des insuffisances qui risquent de freiner cette dynamique. L'infrastructure nécessaire à l'accueil et au développement de la circulation des voitures électriques est loin d'être optimale.

Longues files d'attentes, bornes de recharge non opérationnelles...: les propriétaires de voitures électriques en voient de toutes les couleurs

Des Tunisiens résidant à l'étranger, venus passer leurs vacances en Tunisie à bord de leurs voitures électriques, en ont récemment fait l'expérience. Si la gratuité de la recharge constitue un avantage appréciable, plusieurs automobilistes ont déploré le mauvais fonctionnement de certaines bornes, dont plusieurs étaient hors service.

À cela s'ajoutent les longues files d'attente devant les rares bornes opérationnelles, ainsi que les délais particulièrement longs nécessaires pour recharger les véhicules. Une situation qui contraste fortement avec l'expérience vécue dans plusieurs pays européens.

« En France, contrairement à ici, recharger sa voiture est un service payant, mais l'avantage est que la recharge est rapide et ne dépasse pas un quart d'heure. Ici, il faut parfois plusieurs heures pour recharger sa voiture », témoigne une automobiliste.

Face à ces difficultés, cette dernière a même dû consacrer une partie du budget initialement prévu pour ses vacances en Tunisie à l'achat d'une borne de recharge personnelle, dont le coût oscille entre 3.000 et 4.000 dinars, qu'elle a installée dans le logement où elle séjourne afin de pouvoir recharger son véhicule.

À ces difficultés s'ajoutent les perturbations liées aux chutes de tension et aux coupures d'électricité enregistrées au cours de ces dernières semaines, notamment sous l'effet des vagues de chaleur et de la hausse de la demande énergétique. Ces perturbations ont constitué un obstacle supplémentaire à la circulation des voitures électriques dans le pays au cours de ces derniers jours.

L'essor du marché tunisien de la voiture électrique est désormais bien engagé. Reste à mettre en place les conditions nécessaires pour que l' infrastructure suive le rythme de cette croissance.