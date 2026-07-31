Afrique: Rwanda-RDC - 39 rapatriés au coeur d'un désaccord entre Kigali et la MONUSCO

La situation est tendue entre la mission des Nations unies en RDC et le Rwanda. Cette semaine, le Rwanda a renvoyé en RDC plusieurs dizaines de personnes qui avaient auparavant été rapatriées au Rwanda, dans le cadre du programme de désarmement et de réintégration d'anciens combattants rwandais et de leurs dépendants. L'opération s'est déroulée en présence de responsables de la Monusco, affirme Kigali. Dans un communiqué publié jeudi 31 juillet, la mission des Nations unies affirme n'avoir joué « aucun rôle » dans ce transfert.

Il y a sept mois, ces 39 hommes et femmes faisaient partie d'un groupe de personnes rapatriées de Goma vers le Rwanda. Officiellement, ils étaient présentés comme des membres des FDLR et leurs dépendants. L'opération était conduite dans le cadre du programme DDRRR de la Monusco.

Mercredi, ces personnes ont été renvoyées en RDC par Kigali, qui affirme qu'il ne s'agit pas d'anciens combattants des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR). Les autorités rwandaises estiment qu'elles ne remplissaient donc pas les critères du programme de démobilisation. Dans son communiqué, la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration laisse ainsi entendre que la Monusco aurait rapatrié au Rwanda de faux ex-FDLR.

Processus de vérification

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Or, dans son propre communiqué publié jeudi, la Monusco rappelle qu'avant tout rapatriement vers le Rwanda, elle applique un processus de vérification. Elle précise que seules les personnes reconnues éligibles sont inscrites sur une liste transmise à la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration, chargée d'accorder l'approbation finale. La Monusco suggère ainsi que les autorités rwandaises ont renvoyé en RDC des personnes qu'elles avaient elles-mêmes auparavant admises dans ce programme.

Les deux communiqués se répondent en creux. Au moment où ces 39 personnes ont été renvoyées en RDC et accueillies à la frontière, mercredi, nos sources n'ont constaté aucune présence officielle de la Monusco.